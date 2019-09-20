Mersin’in Tarsus ilçesinde miras kalan ev anlaşmazlığı nedeniyle bir kişi kardeşini öldürdü.

İHA'nın haberine göre olay, Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, babadan kalan 3 katlı evde ikamet eden kardeşlerden R.Ç. ile Haşim Ç., gece 02.00 sıralarında ev anlaşmazlığı konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ağabey R.Ç., evden getirdiği otomatik av tüfeğiyle kardeşi Haşim Ç.’Yi kafasından vurdu.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekibi, Haşim Çelik'in hayatını kaybettiğin belirledi. Olaydan sonra ikinci kattaki evine çıkan R.Ç. polis tarafından gözaltına alındı. Haşim Ç.'nin cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.