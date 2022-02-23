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Miraç Kandili orucu tutulur mu, nasıl tutulur ve kaç gün? Miraç Kandilde oruç tutmanın fazileti nedir ve nasıl niyet edilir?

Miraç Kandili orucu tutulur mu, nasıl tutulur ve kaç gün? Miraç Kandilde oruç tutmanın fazileti ne?

2022 Miraç kandili için artık nefesler tutulmuş durumda. Miraç kandilini ibadetlerle eda etmek isteyen binlerce vatandaşımız, özellikle Miraç kandili orucuna ilişkin aramalar yapıyor. Peki Miraç Kandili orucu tutulur mu, nasıl tutulur ve kaç gün? İşte hem bu sorunun yanıtı hem de Miraç kandilinde oruç tutmanını fazileti...

23.02.2022 - 21:17 | Güncelleme: GÜNDEM

  • 2022 Miraç kandili için artık geri sayım başlamış durumda. Ülkemizin dört bir yanında büyük bir heyecanla araştırılan regaip kandili için merak edilen bilgileri bir araya getirdik. Peki Miraç Kandili orucu hangi gün tutulur, sevabı nedir ve nasıl niyet edilir?

  • MİRAÇ KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

    Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte alemleri ile görüp geriye döndüğü inanılan bu mübarek günde oruçlu geçirmek sevaptır. Dua ve çeşitli ibadetlerle geçirilen Miraç Kandili orucu için dini kaynaklarda, geceden niyet etmenin daha hayırlı olduğu ifade ediliyor.

  • MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

    Diyanet İşleri Başkanlığı yayımladığı Dini Günler Takvimi'e göre Miraç Kandili, 27 Şubat 2022 Pazar gününe denk geliyor.

  • MİRAÇ KANDİLİ'NDE NAMAZ NASIL KILINIR?

    Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kandil namazları ile ilgili paylaştığı bir bilgi bulunmuyor. Hz. Muhammed S.A.V'in amcasına tavsiye ettiği tesbih namazı, kandil gecelerinde kılınabilecek namazlar arasında yer alıyor. Diğer taraftan kandil gecelerinde nafile namazı kılınması tavsiye ediliyor. Tesbih namazı 4 rekat kılınıyor. Nafile namazı ise 12 rekat kılınır.

  • MİRAÇ KANDİLİ DUASI

    Dua ve ibadetlerle geçirilmesi gereken bu özel günde dualar okunmalı, ibadetler eksik bırakılmamalıdır.

    Hatm-i Enbiya yapmak için, önce 1 Fatiha suresi 3 İhlas-ı şerif okunur.

    Sonra: "Eûzu billahis-semiıl-alimi mineş-şeytanir-racim. Rabbi eûzu bike min hemezatiş-şeyatıyn. Ve eûzu bike rabbi en yahdurûnr." duası okunur

    Şu ayet-i celile okunur ve buna göre hareket edilir:

    Bismillahir-rahmanir-rahim. Ya eyyühellezine amenusbirû ve sabirû ve rabitû vettekullahe lealleküm tüflihûn. Sadekallahül-azıym.

    Daha sonra şu sıraya göre hatme devam edilir:

    Bismillahir-rahmanir-rahim. İnnallahe ve melaiketehû yüsallûne alen-nebiy. Ya eyyühellezine amenû sallû aleyhi ve sellimû teslima. Sadekallahül-azıym.

    100 kere: Salevat-ı şerife,

    500 kere: Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfir lena ve terhamna lenekûnenne minel-hasirin.

    100 kere: Salevat-ı şerife,

    100 kere: Salevat-ı şerife,

    500 kere: Rabbi enni messeniyed-durru ve ente erhamür-rahimin.

    100 kere: Salevat-ı şerife,

    100 kere: Salevat-ı şerife,

    500 kere: La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez-zalimin.

    100 kere: Salevat-ı şerife,

    100 kere: Salevat-ı şerife,

    500 kere: La havle ve la kuvvete illa billahil-aliyyil-azıym.

    100 kere: Salevat-ı şerife, okunur.

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