Minibüsle kapkaç! İstanbul'da inanılmaz hırsızlık

Esenler'de sokakta yürüyen kadının cep telefonu, minibüsle gelen iki şüpheli tarafından çalındı. Minibüsten inip kadına yaklaşan şüpheli, kapkaç yaparak cep telefonunu çaldı.

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