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Haberler Gündem Minibüsle kapkaç! İstanbul'da inanılmaz hırsızlık

Esenler'de minibüslü gaspçılar kamerada

İstanbul'da inanılmaz bir hırsızlık olayı meydana geldi. Esenler'de sokakta yürüyen bir kadının cep telefonu, minibüsle gelen iki gaspçı tarafından çalındı

Giriş: 19.12.2022 - 09:52 | Güncelleme: ABONE OL
Minibüsle kapkaç! İstanbul'da inanılmaz hırsızlık
Minibüsle kapkaç! İstanbul'da inanılmaz hırsızlık
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DHA

Esenler'de sokakta yürüyen kadının cep telefonu, minibüsle gelen iki şüpheli tarafından çalındı. Minibüsten inip kadına yaklaşan şüpheli, kapkaç yaparak cep telefonunu çaldı.

DHA'nın haberine göre, şüpheliler geldikleri minibüsle kaçarken, cep telefonu çalınan kadın büyük şaşkınlık yaşadı.

HERKES ŞAŞKINA DÖNDÜ

İlçede 17 Aralık Cumartesi günü akşam saatlerinde, sokakta yürüyen bir kadın elindeki cep telefonu kapkaçla çalındı.

Minibüsle sokağa giren şüphelilerden biri, inerek kadına doğru yaklaştı. Kadının telefonunu kapkaç yapan şüpheli, yeniden minibüse bindi.

Telefonu çalınan kadın şaşkınlık yaşarken, şüpheliler geldikleri minibüsle kaçtı. Yaşanan kapkaç çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarına girdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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