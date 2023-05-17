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Isparta'da minibüs tarlaya devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Isparta'da yolcu minibüsünün tarlaya devrildiği kazada şoför İbrahim Çataloğlu hayatını kaybetti, 5 yolcu yaralandı

Giriş: 17.05.2023 - 19:26 | Güncelleme: ABONE OL
Minibüs tarlaya devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
DHA

Isparta'da, tarlaya devrilen minibüsün şoförü İbrahim Çataloğlu (25) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Isparta-Konya kara yolunun Madenli köyü yakınlarında meydana geldi. Şarkikaraağaç Kooperatifi'ne ait İbrahim Çataloğlu yönetimindeki minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şoför İbrahim Çataloğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada Sakina Yaman (23), Gülbahar Bulut (18) ile kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi de yaralandı.

Yaralılardan 3'ü Yalvaç Devlet Hastanesi'ne, 2'si de Gelendost Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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