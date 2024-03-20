Minibüs belediye otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'da duraktan yolcu alan belediye otobüsüne arkadan çarpan minibüsteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Çankaya ilçesi Akpınar Mahallesi Mevlana Bulvarı'nda meydana geldi. Emek yönünde giden E.S. yönetimindeki 06 AB 7333 plakalı minibüs, duraktan yolcu alan F.Y. idaresindeki belediye otobüsüne çarptı.

Fotoğraf: DHA

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hurdaya dönen minibüsteki S.B.'nin (33) hayatını kaybettiği belirlendi. Minibüs sürücüsü E.S. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.