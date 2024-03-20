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        Haberler Gündem 3. Sayfa Minibüs belediye otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

        Minibüs belediye otobüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

        Başkentte duraktan yolcu alan belediye otobüsüne çarpan minibüsteki bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı, minibüs ise hurdaya döndü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 18:38 Güncelleme: 20.03.2024 - 18:43
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        Minibüs hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı
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        Ankara'da duraktan yolcu alan belediye otobüsüne arkadan çarpan minibüsteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında Çankaya ilçesi Akpınar Mahallesi Mevlana Bulvarı'nda meydana geldi. Emek yönünde giden E.S. yönetimindeki 06 AB 7333 plakalı minibüs, duraktan yolcu alan F.Y. idaresindeki belediye otobüsüne çarptı.

        Fotoğraf: DHA

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hurdaya dönen minibüsteki S.B.'nin (33) hayatını kaybettiği belirlendi. Minibüs sürücüsü E.S. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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        Fotoğraf: DHA

        Gölbaşı ilçesinde inşaat işçisi olarak çalıştığı öğrenilen S.B.'nin iş arkadaşları kaza haberi üzerine bölgeye geldi. Arkadaşları, S.B.'nin cenazenin başında gözyaşı döktü.

        Fotoğraf: DHA

        Araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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