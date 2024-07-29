Mine Tugay: İyi ki doğmuşum
46 yaşına giren Mine Tugay, yeni yaşını yeni pozlarla kutladı. Tugay; "İyi ki doğmuşum" ifadelerini kullandı
Giriş: 29.07.2024 - 10:47 Güncelleme: 29.07.2024 - 10:47
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Geçtiğimiz gün ünlü oyuncu Mine Tugay 46 yaşına girdi.
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Mine Tugay, sosyal medya hesabından kırmızı bir elbiseyle yayımladığı fotoğraflarla yaş gününü kutladı.
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Mine Tuğay, sevenleriye paylaştığı o fotoğrafa; "İyi ki doğmuşum. Bütün güzel dilekleriniz için teşekkür ederim" ibaresini kullandı.
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Takipçileri de oyuncunun fotoğrafının altında, yeni yaşını kutlayan yorumlar yaptı.
Fotoğraflar: Instagram
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