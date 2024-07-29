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        Haberler Magazin Mine Tugay: İyi ki doğmuşum

        Mine Tugay: İyi ki doğmuşum

        46 yaşına giren Mine Tugay, yeni yaşını yeni pozlarla kutladı. Tugay; "İyi ki doğmuşum" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2024 - 10:47 Güncelleme: 29.07.2024 - 10:47
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          Geçtiğimiz gün ünlü oyuncu Mine Tugay 46 yaşına girdi.

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          Mine Tugay, sosyal medya hesabından kırmızı bir elbiseyle yayımladığı fotoğraflarla yaş gününü kutladı.

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          Mine Tuğay, sevenleriye paylaştığı o fotoğrafa; "İyi ki doğmuşum. Bütün güzel dilekleriniz için teşekkür ederim" ibaresini kullandı.

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          Takipçileri de oyuncunun fotoğrafının altında, yeni yaşını kutlayan yorumlar yaptı.

          Fotoğraflar: Instagram

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