Festival jürisinde yer alacak 0:00 / 0:00

Ekranların aranan yüzleri arasında yer alan başarılı oyuncu Mine Tugay, 25 Ekim - 30 Ekim tarihleri arasında Frankfurt'ta gerçekleştirilecek 21'inci Frankfurt Türk Filmleri Festivali jürisinde yer alacak

HABERTURK.COM

Kariyeri boyunca pek çok dizi, film ve tiyatro projesinde yer alan Tugay, 'Uzun Metraj Film' kategorisinde 'Altın Elma' için yarışacak filmleri izleyip sektörün önemli isimleri ile beraber karar verecek. Bugüne kadar yer aldığı projelerde sergilediği başarılı oyunculuğuyla isminden sıkça söz ettiren Mine Tugay, her yıl Türk sinemasının en güzel örneklerini Almanya'da geniş kitlelerle buluşturan ‘Frankfurt Türk Filmleri Festivali'nin jüri koltuğunda oturacak. Tugay, 25 Ekim - 30 Ekim tarihleri arasında Frankfurt'ta düzenlenecek festivalde, sektörün önemli isimleri ile beraber 'Uzun Metraj Film' kategorisinde yer alan yapımları izleyip, karar verecek.