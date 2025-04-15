Mine Kılıç’tan sert tepki: 10 yaşındaki yeğenime kadar mesaj atamazsınız!

Mine Kılıç, yer aldığı bir dizinin son bölümünün yayınlanmasının ardından sosyal medyada hem kendisine hem de 10 yaşındaki yeğenine gelen çirkin yorumlara isyan etti.

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"YASAL İŞLEMLER BAŞLATILACAK"

Mine Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Ülke gündemi bu haldeyken bu paylaşımı yapmaktan sizin adınıza utanıyorum, 10 yaşındaki yeğenime kadar tuhaf tuhaf mesajlar ve videolar bölüm bittikten sonra atamazsınız. Bana attıklarınıza gülüp geçiyorum fakat artık ailesel bir şeye dönüştüyse artık yasal işlemler başlatılacak."

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"ÇAMUR AT İZİ KALSIN POLİTİKASINDAN BİR VAZGEÇİN"

Genç takipçilerine de hukuk uyarısında bulunan Kılıç, açıklamasının devamında şu sözlere yer verdi, "Özellikle gençler bunlara yaptırımlarına hukukta bir bakın, bu mesajları sonra yollayın. İkinci olarak çamur at izi kalsın politikasından bir vazgeçin, senaristimiz Gülizar Hanım benim arkadaşım değil, yakınım değil, yapım şirketimiz de böyle amatör çalışan bir yapım şirketi değil, karakterimin anlaşması onaylandıktan sonra kendisiyle okuma provasının toplantısında tanıştık ve orada bıraktık."

Fotoğraflar: Instagram