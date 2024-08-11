Minderde altın madalya Petriashvili'nin
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreşte finaller yapıldı.
Champ de Mars Arena'daki erkekler serbest stil 125 kilo müsabakalarında finalde İranlı Amir Hossein Zare'yi 10-9 mağlup eden Gürcü Geno Petriashvili, altın madalyanın sahibi oldu.
Amir Hossein Zare'nin gümüş madalya kazandığı kategoride Polonyalı Robert Baran'ı 9-3 yenen Azerbaycanlı Giorgi Meshvildishvili ile Kırgızistanlı Aiaal Lazarev'i 7-0 ile geçen milli sporcu Taha Akgül bronz madalya kazandı.
Taha Akgül ile Kırgınizstanlı Aiaal Lazarev, müsabakalarının bitiminin ardından ayakkabılarını birlikte minderde bırakarak jübile yaptı.
74 KİLODA MADALYA ÖZBEKLERİN
Erkekler serbest stil 74 kilo müsabakalarında finalde Japon Daichi Takatani'yi 5-0 yenen Özbek sporcu Razambek Salambekovitch Jamalov, altın madalyanın sahibi oldu.
Japon Daichi Takatani'nin gümüş madalya kazandığı kategoride Tacikistanlı Viktor Rassadin'i 6-2 yenen Arnavut Chermen Valiev ile Sırp Hetik Cabolov'u 10-4 mağlup eden ABD'li Kyle Douglas Dake, bronz madalya aldı.
KADINLAR 62 KİLODA MOTOKI GALİP
Kadınlar 62 müsabakalarında finalde Ukraynalı Iryna Koliadenko'yu 12-1 mağlup eden Japon sporcu Sakura Motoki, altın madalyanın sahibi oldu.
Ukraynalı sporcu Kolidenko gümüş madalya kazanırken Kanadalı Ana Paula Godinez Gonzalez'i yenen Norveçli Grace Jacob Bullen ile Moğolistanlı Orkhon Purevdorj'u geçen Kırgızistanlı Aisuluu Tynybekova, bronz madalya aldı.