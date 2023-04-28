Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Milyonluk lüks araçlarına el konulmuştu: "Kuzenler" ve çetesi tutuklandı

İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve ‘Kuzenler’ adı verilen operasyonun soruşturması tamamlandı. Adliyeye gönderilen 42 kişiden 38’i tutuklandı. Yasa dışı bahis örgütünü yöneten iki kuzen hakkında da tutuklama kararı çıktı. İki kuzenin kurdukları firmada 6 ay içinde 100 milyon değerinde alındığı belirtilen 15 lüks araca da el konuldu.

Giriş: 28.04.2023 - 23:49 | Güncelleme: ABONE OL
Milyonluk lüks araçlarına el konulmuştu:

Yasa dışı bahis sitelerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı bahis çetesine yönelik “Kuzenler" adı verdiği operasyonun soruşturmasında şüpheliler adliyeye gönderildi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, 4 gün önce İzmir merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda, Mertcan P. ve Hakkı P. adlı iki kuzenin yönettiği bahis çetesinden 42 kişi gözaltına alınmıştı.

KUZENLER TUTUKLANDI

Soruşturması tamamlanarak adliyeye götürülen 42 şüpheliden aralarında iki kuzenin bulunduğu 38 kişi hakkında tutuklama kararı çıktı. Tutuklama kararı çıkan 38 kişi işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. 4 kişi hakkında da Adlı Kontrol kararı verildi.

6 AYLIK TAKİP SONUCU

Çökertilen ‘Kuzenler’ şebekesinin soruşturması 6 ay önce başlanmıştı. Yapılan teknik çalışmada, şebekenin iki kuzen Mertcan P. ve Hakkı P. kardeşler tarafından yönetildiği tespit edilmişti.

PARA AKIŞI DEŞİFRE OLDU

Tutuklanan kuzenler şebekesinin para akışı da deşifre edildi. Elde edilen bilgiler ve delillere göre, şebeke yasa dışı bahisteki paralarla, işsiz, ev hanımı ve öğrenci oldukları belirlenen kişiler adına banka, ödeme kuruluşları ve kripto para üzerinden hesaplar açtı.. Ardından kurdukları paravan şirketler üzerinden para transferleri yaptı. Daha sonra ise suçtan elde edilen paraları Türkiye’de temsilciliği bulunmayan banka ve ödeme merkezlerine aktardı.

15 LÜKS ARACA EL KONULDU

Soruşturmada ortaya çıkan detaylarda iki kuzenin kurduğu otomotiv firması adı altında 6 ayda 100 milyon değerinde alındığı tespit edilen 15 lüks araca el konuldu.. Şüpheli kişi ve firma hesaplarının banka hesaplarında işlem hacminin 550 milyona yakın para olduğu belirlendi.

Fotoğraf: AA

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
I ile başlayan erkek isimleri
I ile başlayan erkek isimleri
H ile başlayan kız isimleri
H ile başlayan kız isimleri
İhtiyaç sahibi hanelere kömür yardımı yapılacak
İhtiyaç sahibi hanelere kömür yardımı yapılacak
H ile başlayan erkek isimleri
H ile başlayan erkek isimleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.