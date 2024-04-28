Milyarderin çılgın düğünü: Piramitlerin önünde nikah, özel jetle Afrika'da safari

Milyarder Ankur Jain ve eski Amerikan güreşçisi Erika Hammond, Mısır'daki Piramitler'in önünde düzenlenen görkemli bir törenle evlendi.

Teknoloji şirketi Bilt Rewards'ın kurucusu ve CEO'su olan 34 yaşındaki Jain, düğünün ardından; "Biz New York'luyuz ve tamamen farklı bir dünya ortamında olmanın çok özel bir yanı var. Bu yüzden düğünümüzle yeni başlangıcı birlikte kutlamaya, farklı bir dünyada olduğumuzu hissettiren bir yerde arkadaşlarımızla çok özel bir parti vermeye karar verdik" dedi.