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        Haberler Dünyadan Milyarderin çılgın düğünü: Piramitlerin önünde nikah, özel jetle Afrika'da safari - magazin haberleri

        Milyarderin çılgın düğünü: Piramitlerin önünde nikah, özel jetle Afrika'da safari

        ABD'li milyarder Ankur Jain, eski Amerikan güreşçisi Erika Hammond ile Mısır Piramitleri'nin önünde görkemli bir düğünle evlendi. Çift, davetlileri özel jetle safariye götürüp düğün alanına geri getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2024 - 11:29 Güncelleme: 28.04.2024 - 11:35
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        • 1

          Milyarder Ankur Jain ve eski Amerikan güreşçisi Erika Hammond, Mısır'daki Piramitler'in önünde düzenlenen görkemli bir törenle evlendi.

          Teknoloji şirketi Bilt Rewards'ın kurucusu ve CEO'su olan 34 yaşındaki Jain, düğünün ardından; "Biz New York'luyuz ve tamamen farklı bir dünya ortamında olmanın çok özel bir yanı var. Bu yüzden düğünümüzle yeni başlangıcı birlikte kutlamaya, farklı bir dünyada olduğumuzu hissettiren bir yerde arkadaşlarımızla çok özel bir parti vermeye karar verdik" dedi.

        • 2

          Gerçekten de Ankur Jain'in dediği gibi düğünlerinin yeri benzersiz olsa da, kutlamalarıyla ilgili alışılmışın dışındaki tek ayrıntı bu değildi. Çiftin gelin partisi yoktu, düğün pastası yoktu, planlamanın çoğunu organizatörlere bıraktılar.

        • 3

          "NEDEN ÇİÇEKLERE 20 BİN DOLAR HARCAYALIM?"

          32 yaşındaki Erika Hammond, "Peçetelerin neye benzediği veya masa düzeninin nasıl göründüğü hakkında hiçbir fikrim yoktu" derken; Ankur Jain, şunları ekledi: Biz geleneksel düğün insanları değiliz. Neden çiçeklere 20 bin dolar harcamak zorunda olalım? Hiç mantıklı değil.

        • 4

          ÖZEL JETLE SAFARİ TURU

          Çiftin düğünündeki en sıra dışı bölümlerden biri de, misafirlerini safariye götürüp düğün töreni için tekrar özel jetle Mısır'ın başkenti Kahire'ye geri götürmekti.

        • 5

          Kahire'de Muhammed Ali Sarayı'nda 130 davetlinin yer aldığı düğünde 'Modern Kahire' teması vardı; oryantal ve ateş dansçıları yer aldı.

        • 6

          Çift, Erika Hammond'un eğitmenlik yaptığı spor okulunda tanıştı ve Kasım 2022'de nişanlandı.

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