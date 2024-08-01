Milli yas nedir, kaç gün sürecek?
Hamas lideri Haniye'nin öldürülmesi üzerine Türkiye'de milli yas ilan edildiği duyuruldu. Bu son dakika açıklaması, kamuoyunda "Milli yas nedir, ne anlama gelir? Milli yas ilan edildiğinde ne olur?" gibi soruları gündeme getirdi. İşte milli yas ile ilgili tüm merak edilen soruların cevapları ve bu dönemin anlamı hakkında merak edilen bilgiler...
- 1
Bilindiği gibi İran’ın başkenti Tahran’da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas’ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin cenaze töreni İran dini lideri Ali Hamaney tarafından Tahran’da kıldırılmıştı. Hamas lideri Haniye'nin öldürülmesi sebebiyle ülkemizde milli yas ilan edildi. Peki, Milli yas ilan edilince ne olur, anlamı ne, neler yasaklanır? Milli yas kaç gün sürecek ve ne zaman bitecek? İşte detaylar...
- 2
1 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’nin ölümü dolayısıyla 1 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.
- 3
Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
"Filistin Davasına olan desteğimizi ve Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek amacıyla, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’nin şehadeti sebebiyle, yarın (2 Ağustos Cuma) 1 günlük millî yas ilan edilmiştir. İsmail Heniye ve tüm Filistinli şehitleri rahmetle yâd ediyor, şahsım ve Milletim adına Filistin halkına başsağlığı diliyorum."
-
- 4
MİLLİ (ULUSAL) YAS NEDİR?
Bir ülke halkının büyük bir çoğunluğu tarafından kabul edilen, kendi ülkesinde veya başka bir ülkede yaşanan önemli derecedeki bir kişinin ölümü, yıl dönümü nedeniyle ilan edilen güne milli ya da ulusal yas denir. Milli yas ilan edilen bir ülkede bayraklar yarıya indirilir. Ülkemizde sadece TBMM ve Anıtkabir önündeki bayraklar yarıya indirilmez.
- 5
Ayrıca doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı nedeniyle de milli yas ilan edilebilir.
- 6
Türk Bayrağı Kanunu'nun uygulanışını düzenleyen Türk Bayrağı Tüzüğü'nde ise sürekli bayrak çekilecek resmi daire ve kuruluşlar "TBMM, Anıtkabir, Polis, jandarma, hudut, gümrük, muhafaza karakolları ile hudut kapıları" olarak belirleniyor.
-
- 7