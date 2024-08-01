Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Milli yas nedir? Milli yas ilan edilince ne olur, anlamı ne, neler yasaklanır? Milli yas kaç gün sürecek ve ne zaman bitecek?

        Milli yas nedir, kaç gün sürecek?

        Hamas lideri Haniye'nin öldürülmesi üzerine Türkiye'de milli yas ilan edildiği duyuruldu. Bu son dakika açıklaması, kamuoyunda "Milli yas nedir, ne anlama gelir? Milli yas ilan edildiğinde ne olur?" gibi soruları gündeme getirdi. İşte milli yas ile ilgili tüm merak edilen soruların cevapları ve bu dönemin anlamı hakkında merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 21:31 Güncelleme: 01.08.2024 - 21:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bilindiği gibi İran’ın başkenti Tahran’da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas’ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin cenaze töreni İran dini lideri Ali Hamaney tarafından Tahran’da kıldırılmıştı. Hamas lideri Haniye'nin öldürülmesi sebebiyle ülkemizde milli yas ilan edildi. Peki, Milli yas ilan edilince ne olur, anlamı ne, neler yasaklanır? Milli yas kaç gün sürecek ve ne zaman bitecek? İşte detaylar...

        • 2

          1 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’nin ölümü dolayısıyla 1 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

        • 3

          Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

          "Filistin Davasına olan desteğimizi ve Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek amacıyla, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye’nin şehadeti sebebiyle, yarın (2 Ağustos Cuma) 1 günlük millî yas ilan edilmiştir. İsmail Heniye ve tüm Filistinli şehitleri rahmetle yâd ediyor, şahsım ve Milletim adına Filistin halkına başsağlığı diliyorum."

        • 4

          MİLLİ (ULUSAL) YAS NEDİR?

          Bir ülke halkının büyük bir çoğunluğu tarafından kabul edilen, kendi ülkesinde veya başka bir ülkede yaşanan önemli derecedeki bir kişinin ölümü, yıl dönümü nedeniyle ilan edilen güne milli ya da ulusal yas denir. Milli yas ilan edilen bir ülkede bayraklar yarıya indirilir. Ülkemizde sadece TBMM ve Anıtkabir önündeki bayraklar yarıya indirilmez.

        • 5

          Ayrıca doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı nedeniyle de milli yas ilan edilebilir.

        • 6

          Türk Bayrağı Kanunu'nun uygulanışını düzenleyen Türk Bayrağı Tüzüğü'nde ise sürekli bayrak çekilecek resmi daire ve kuruluşlar "TBMM, Anıtkabir, Polis, jandarma, hudut, gümrük, muhafaza karakolları ile hudut kapıları" olarak belirleniyor.

        • 7
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Biden ve Putin'den
        Biden ve Putin'den
        SGK'dan bankalara emekli atağı
        SGK'dan bankalara emekli atağı
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        İranlı emlak danışmanı evinde ölü bulundu
        İranlı emlak danışmanı evinde ölü bulundu
        ABD'li ve Rus tutuklular Ankara'da takas edildi
        ABD'li ve Rus tutuklular Ankara'da takas edildi
        AK Parti'den esir takası açıklaması
        AK Parti'den esir takası açıklaması
        Haniye suikastı bu binada mı gerçekleşti?
        Haniye suikastı bu binada mı gerçekleşti?
        Vize sorunu çözülecek mi?
        Vize sorunu çözülecek mi?
        Mevsim normallerine dönüyor muyuz?
        Mevsim normallerine dönüyor muyuz?
        Hatice Akbaş yarı finalde!
        Hatice Akbaş yarı finalde!
        Paris'te ortalık karıştı: IOC'tan açıklama!
        Paris'te ortalık karıştı: IOC'tan açıklama!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Hamas ve Hizbullah'a darbe: Ne oldu, ne olacak?
        Hamas ve Hizbullah'a darbe: Ne oldu, ne olacak?
        YAŞ toplantısı bitti! YAŞ kararları açıklandı
        YAŞ toplantısı bitti! YAŞ kararları açıklandı
        Âşıklar toplu taşımada
        Âşıklar toplu taşımada
        Pera Palas'taki Atatürk Müze Odası yeniden ziyarete açıldı
        Pera Palas'taki Atatürk Müze Odası yeniden ziyarete açıldı
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        EPDK'dan 'doğalgaza zam' açıklaması
        EPDK'dan 'doğalgaza zam' açıklaması
        Habertürk Anasayfa