Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın Paris 2024'te bronz madalya maçına çıkacak
Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, kadınlar +67 kilo yarı final müsabakasında Fransız rakibi Althea Laurin'e 2-0 mağlup olarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda final şansını kaçırdı. Ay-yıldızlı sporcu, akşam seansında bronz madalya için tatamiye çıkacak.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, yarı finalde Fransız rakibi Althea Laurin'e 2-0 mağlup olarak final şansını kaçırdı.
Grand Palais'ta yapılan müsabakalarda kadınlar +67 kilo son 16 turunda Şilili Fernanda Aguierre'yi 2-1 yenen Nafia Kuş Aydın, çeyrek finalde Ürdünlü Rama Abo-Alrub'u 2-1 mağlup etti. Milli sporcumuz, yarı finalde ise ev sahibi Fransa'dan Althea Laurin'e 2-0 mağlup oldu.
Nafia Kuş Aydın, saat 21.34 civarında bronz madalya için tatamiye çıkacak.