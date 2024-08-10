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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın'dan Paris 2024'te bronz madalya! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın'dan Paris 2024'te bronz madalya!

        Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, kadınlar +67 kilo müsabakasında Büyük Britanyalı Rebecca McGowan'ı 2-1 mağlup ederek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2024 - 22:47 Güncelleme: 10.08.2024 - 23:02
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        Nafia Kuş Aydın'dan bronz madalya!
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, kadınlar +67 kiloda bronz madalya elde etti.

        Grand Palais'taki müsabakalarda son 16 turunda Şilili Fernanda Aguierre'yi yenen Nafia Kuş Aydın, çeyrek finalde Ürdünlü Rama Abo-Alrub'u mağlup etti.

        Fransız Althea Laurin'e yarı finalde yenilen ve final şansını kaybeden milli sporcu, bronz madalya maçında İngiliz Rebbeca McGovan ile karşı karşıya geldi.

        Rakibi karşısında ilk seti 9-7 kaybeden Nafia Kuş Aydın, ikinci seti 4-2 kazandı ve durumu 1-1 yaptı. Üçüncü seti 6-2 alarak maçı 2-1 kazanan milli sporcu, bronz madalyanın sahibi oldu.

        Kariyerinde ilk olimpiyat madalyasını alan Nafia Kuş Aydın, Paris 2024'te Türkiye'ye 8. madalyasını kazandırdı.

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