BAHAR TOKSOY BAŞARILARI
2007-2008 Challenge Cup Şampiyonluğu / Altın Madalya
2009 XVI. Akdeniz Oyunları / Gümüş Madalya
2010 Avrupa Ligi / Bronz Madalya
2010-2011 Gran Prix Avrupa Şampiyonası Elemeleri En İyi Blok Oyuncusu
2010/2011 Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu VakıfBank
2011 Avrupa Ligi / Gümüş Madalya
2011 Avrupa Şampiyonası En İyi Servis Atan Oyuncu - Türkiye
2011 Avrupa Şampiyonası / Gümüş Madalya
2011 FIVB Bayanlar Dünya Kulüpler Şampiyonası İkinciliği VakıfBank
2011 FIVB Bayanlar Dünya Kulüpler Şampiyonası En İyi Servis Oyuncusu
2011/2012 Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi İkinciliği VakıfBank Spor Kulübü
2012 World Grand Prix Finalleri / Bronz Madalya
2012/2013 Türkiye Kupası Şampiyonluğu VakıfBank Spor Kulübü
2012/2013 Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu VakıfBank Spor Kulübü
2012/2013 Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi Şampiyonluğu VakıfBank Spor Kulübü
2012/2013 Türkiye Ligi Final Serisi En İyi Blok Oyuncusu
2012/2013 Voleybol Bayanlar Süper Kupası Şampiyonluğu VakıfBank Spor Kulübü
2013 XVII. Akdeniz Oyunları / Gümüş Madalya
2013 FIVB Bayanlar Dünya Kulüpler Şampiyonası Şampiyonluğu VakıfBank Spor Kulübü
2013/2014 Türkiye Kupası Şampiyonluğu VakıfBank Spor Kulübü
2013/2014 Avrupa Şampiyonlar Ligi İkinciliği VakıfBank Spor Kulübü
2013/2014 Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi Şampiyonluğu VakıfBank Spor Kulübü
2013/2014 Voleybol Bayanlar Süper Kupası Şampiyonluğu VakıfBank Spor Kulübü
2014/2015 Avrupa Şampiyonlar Ligi Üçüncülüğü VakıfBank Spor Kulübü
2014/2015 Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi İkinciliği VakıfBank Spor Kulübü
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