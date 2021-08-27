Milli Takım kadrosu açıklandı

A Milli Takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Karadağ, Cebelitarık ve Hollanda'yla oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu belli oldu.

Kadroda şu isimler yer alıyor:

Mert Günok

Uğurcan Çakır

Altay Bayındır

Zeki Çelik

Mert Müldür

Çağlar Söyüncü

Kaan Ayhan

Merih Demiral

Ozan Kabak

Umut Meraş

Okay Yokuşlu

Taylan Antalyalı

Orkun Kökçü

Yusuf Yazıcı

Hakan Çalhanoğlu

Ozan Tufan

Salih Uçan

Cengiz Ünder

Efecan Karaca

Kerem Aktürkoğlu

Abdülkadir Ömür

Halil Akbunar

Kenan Karaman

Burak Yılmaz

Enes Ünal

Halil Dervişoğlu