Milli Takım aday kadrosu açıklandı

Özel maçta Almanya, UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Sırbistan ile karşılaşacak olan A Millî takımımızın aday kadrosu şöyle:

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