Milli sporcuya servis aracı çarptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Takımı’nın da sporcusu olan profesyonel bisikletçi 20 yaşındaki Arda Tekirdağ'a bir servis aracı çarptı.

İBB Bisiklet Takımı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, milli sporcuya bu sabah bir servis aracının arkadan çarptığı ve Tekirdağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

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Açıklamada, "Sporcumuz Arda'ya, ailesine ve takımımıza büyük geçmiş olsun. Bomboş bir yolda, 20 yaşındaki bir gence çarpıp kaçmaya çalışmak nasıl bir vicdandır? Arda ciddi bir kaza geçirdi ama Allah korudu, çok şükür durumu iyi. Bilinci yerindeydi ve olay yerinden ayrılmalarına izin vermedi. Ya farklı olsaydı? Düşünmek bile istemiyoruz!" denildi.