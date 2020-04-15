NATO Savunma Bakanları Toplantısı, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in başkanlığındaki toplantıya Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar da Ankara’daki Bakanlık Karargahı’ndan katıldı.

Bakan Akar, video konferans yöntemiyle süren toplantıda bir konuşma gerçekleştirecek.