31 Aralık Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı araştırılıyor. 2022 Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişinde 120 milyonluk büyük ikramiye yarışının kazananı belli oldu. Milli Piyango sonuç sorgulama ekranı 31 Aralık gecesinden beri en çok araştırılan konuların başında geliyor. 2022 yılında Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiye kazanan bileti "9876066" numaralı çeyrek bilet oldu. Milli Piyango büyük ikramiye kazananıyla birlikte 2022 Milli Piyango 120 bin TL, 1 Milyon TL, 12 Milyon TL kazanan numaralar ile amorti rakamları da belli oldu.

MİLLİ PİYANGO 2022 BİLET SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Milli Piyango özel çekilişi, her yıl olduğu gibi bu sene de 31 Aralık tarihinde yapıldı. Milli Piyango sonuçları, özel çekilişin ardından en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Milli Piyango sorgulama 2022, Habertürk ve Milli Piyango Online üzerinden yapılacak. Yılbaşı özel çekilişinin ardından Milli Piyango 2022 bilet sorgulama işleminizi ve sıralı, tam kazandıran numaralar listesini Habertürk'ten öğrenebilirsiniz

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