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MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA 2022: Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları ve 31 Aralık MPİ çekilişi amorti ve ikramiye kazanan numaralar sıralı tam liste!

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA EKRANI | 2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları açıklandı! İşte yılbaşı çekilişi kazananları sıralı ve tam liste

Geleneksel Milli Piyango Yılbaşı çekilişi sonuçları dün geceden beri gündemden düşmüyor. Milli Piyango Yılbaşı çekilişi 31 Aralık gecesi saat 23.00'te tamamlandı, 2022 Yılbaşı çekilişi kazananları belli oldu. Milli Piyango 120 milyon değerindeki büyük ikramiyesi bu sene çeyrek bilete isabet etti. 2022 Milli Piyango kazanan numaralar merak ediliyor. İşte 2022 Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi kazana numaralar sıralı tam liste! Milli Piyango sonuçları 2022 sorgulama

02.01.2022 - 08:46 | Güncelleme: YAŞAM

  • 31 Aralık Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı araştırılıyor. 2022 Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişinde 120 milyonluk büyük ikramiye yarışının kazananı belli oldu. Milli Piyango sonuç sorgulama ekranı 31 Aralık gecesinden beri en çok araştırılan konuların başında geliyor. 2022 yılında Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiye kazanan bileti "9876066" numaralı çeyrek bilet oldu.  Milli Piyango büyük ikramiye kazananıyla birlikte 2022 Milli Piyango 120 bin TL, 1 Milyon TL, 12 Milyon TL kazanan numaralar ile amorti rakamları da belli oldu. 

    MİLLİ PİYANGO 2022 BİLET SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

    Milli Piyango özel çekilişi, her yıl olduğu gibi bu sene de 31 Aralık tarihinde yapıldı. Milli Piyango sonuçları, özel çekilişin ardından en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Milli Piyango sorgulama 2022, Habertürk ve Milli Piyango Online üzerinden yapılacak. Yılbaşı özel çekilişinin ardından Milli Piyango 2022 bilet sorgulama işleminizi ve sıralı, tam kazandıran numaralar listesini Habertürk'ten öğrenebilirsiniz

    2022 MİLLİ PİYANGO SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ 2022 SIRALI TAM LİSTE 

    Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: İZMİR-KONAK

    120.000.000 TL ikramiye kazanan numara
            9876066        

  • MİLLİ PİYANGO 12.000.000 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

    12.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
            2683183 4552864        

  • MİLLİ PİYANGO 1.200.000 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

    1.200.000 TL ikramiye kazanan numaralar
    2235206 2364344 2879455 3055229 4077312 4907435 7141746 7333210 7728011 7728896

  • MİLLİ PİYANGO 120.000 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

    120.000 TL ikramiye kazanan numaralar
    0078371 0170681 0214962 0420658 0613417 1306329 1663520 2237734 2619326 2776695
    3171980 3748152 4570472 5467007 5578083 5645036 5682593 5861333 6205750 6314708
    6435891 7024637 7338558 7393447 7750704 7809946 8196159 8201115 8222456 8258639
    8345770 8385805 8399163 8831844 9172700 9246584 9490342 9624420 9919572 9962942

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