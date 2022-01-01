2022 Yılbaşı özel çekilişi için bilet alan vatandaşlar, bir yandan biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını kontrol ederken diğer yandan ikramiye kazandıkları takdirde bunu nereden ve nasıl alacaklarını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

2022 Milli Piyango ikramiyesi nasıl ve nereden alınır?

Oyunseverler, yılbaşı biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak Milli Piyango Online internet adresi, Milli Piyango Online Şans Oyunları uygulaması, diğer online platformlardan dijital bilet olarak alabilecek.

Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi ne zaman verilecek?

Amorti, son 2, 3, 4 ve 5 rakamlara göre ikramiye kazanan biletler ile teselli ikramiyelerinin şube ve bayilerden tahsil edilebiliyor. Daha büyük ikramiyeler için ise Milli Piyango Genel Müdürlüğü aracılığıyla tahsil edilmesi gerekiyor. Milli Piyango ikramiyesinin 1 yıl içerisinde tahsil edilmesi gerekiyor. İkramiyenin 1 yıl içinde alınmaması zaman aşımına uğramasına neden oluyor.

Milli Piyango Online İkramiye Ödemeleri

www.millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden oynanan oyunlardan kazanılan ikramiye ödemeleri, oyuncuların Milli Piyango Online hesaplarına otomatik olarak yüklenmektedir.