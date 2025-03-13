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        Haberler Bilgi Spor MİLLİ MAÇ TARİHİ VE CANLI YAYIN KANALI | Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, A Ligi'ne yükselmek için sahaya çıkıyor. İlk maçını İstanbul'daki RAMS Park'ta oynayacak milliler, taraftarının desteğiyle avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Süper Lig'e verilen milli ara ile birlikte gözler, Türkiye-Macaristan mücadelesine çevrildi. Peki, bu heyecan dolu maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte milli maç programına dair tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 21:24 Güncelleme: 13.03.2025 - 21:24
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        • 1

          UEFA Uluslar B Ligi’ni ikinci sırada tamamlayan Türkiye, play-off turunda Macaristan ile karşı karşıya geliyor. İstanbul RAMS Park’ta oynanacak ilk maçta Ay-Yıldızlılar, bir üst lige yükselmek için kritik bir mücadele verecek. Milli maç nedeniyle Süper Lig’e ara verilirken, futbolseverler maç takvimine kilitlendi. Türkiye-Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm merak edilenler…

        • 2

          TÜRKİYE - MACARİSTAN PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Türkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off ilk maçı, 20 Mart 2025 tarihinde ikinci mücadele ise 23 Mart 2025 tarihinde oynanacak.

          İlk maç Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. İkinci maç ise Macaristan'da oynanacak. Her iki play-off müsabaka da TSİ 20.00'de başlayacak.

        • 3

          A MİLLİ FUTBOL TAKIMI UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI 2025

          20 Mart 2025 20.00 | Türkiye-Macaristan

          23 Mart 2025 20.00 | Macaristan-Türkiye

        • 4

          TÜRKİYE - MACARİSTAN PLAY-OFF MAÇI HANGİ KANALDA?

          Türkiye - Macaristan play-off maçının TRT ekranlarından naklen yayınlanması bekleniyor.

        • 5

          MACARİSTAN BU ETABA NASIL GELDİ?

          A Ligi'nde Almanya, Hollanda ve Bosna Hersek ile mücadele eden Macarlar, grubunu 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonunda 6 puanla tamamladı. Oynadığı 6 maçta 4 gol atarken, kalesinde 11 gole engel olamadı.

          Deplasmanda 5-0'lık ağır Almanya mağlubiyeti ile grup aşamasına başlayan Macaristan, sonra sahasında Bosna Hersek ile 0-0, Hollanda ile 1-1 berabere kaldı. Bosna Hersek'i deplasmanda 2-0 yenerek tek galibiyetini alan Macaristan, ardından deplasmanda Hollanda'ya 4-0 kaybetti ve evinde Almanya ile 1-1 berabere kaldı.

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