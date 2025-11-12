Habertürk
        Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta, maç bileti satışa çıktı mı? Milli maç hangi kanalda?

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 5. maçında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Oynadığı oyun ve aldığı sonuçlarla turnuvaya damga vuran ay-yıldızlılar, 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 9 puan topladı. Türkiye, Bulgaristan karşısında alacağı puan ve puanlarla grubu 2. sırada tamamlamayı garantileyecek. Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde, Türkiye-Bulgaristan maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta, bilet satışa çıktı mı? Milli maç hangi kanalda?" İşte detaylar...

        Giriş: 12.11.2025 - 20:33 Güncelleme: 13.11.2025 - 00:19
          Türkiye-Bulgaristan maçı için nefesler tutuldu. A Milli Futbol Takımı, hatırlanacağı gibi 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki üçüncü maçında karşılaştığı Bulgaristan'ı deplasmanda 6-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Milli takım, turnuvada oynadığı son maçta Gürcistan'ı 4-1 mağlup ederek grubu ilk iki sıranın içinde bitirmek adına önemli bir avantaj elde etti. Peki, "Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta, bilet fiyatları ne kadar? Milli maç hangi kanalda?" İşte Türkiye-Bulgaristan maçı tarihi ve saati...

          TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

          Türkiye Bulgaristan maçı 15 Kasım 2025 saat 20.00'de oynanacak.

          TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

          Bursa'daki Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak mücadele TV8 ve Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

          TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

          A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nun 5. haftasında Bulgaristan ile Bursa'da oynayacağı maçın genel bilet satışı başladı.

          TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI BİLETLERİ NE KADAR?

          Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

          Batı alt orta bloklar: 2 bin 500 lira

          Doğu alt orta bloklar: 2 bin lira

          Batı alt köşe bloklar: 1750 lira

          Doğu alt köşe bloklar: 1750 lira

          Doğu üst orta bloklar: 1500 lira

          Batı üst köşe bloklar: 1250 lira

          Doğu üst köşe bloklar: 1250 lira

          Kuzey kale arkası: 900 lira

          Güney kale arkası: 900 lira

          MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

          15 KASIM

          20:00 Türkiye - Bulgaristan

          18 KASIM

          22:45 İspanya - Türkiye

          MİLLİ TAKIM 2026 DÜNYA KUPASI E GRUBU PUAN DURUMU

          1- İspanya 12

          2- Türkiye 9

          3- Gürcistan 3

          4- Bulgaristan 0

