2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım başladı, milli heyecan yeniden yükseliyor. Avrupa Elemeleri kapsamında sahaya çıkacak A Milli Takımımız, eylül ayında ilk büyük sınavını verecek. EURO 2024'ün şampiyonu İspanya ile oynanacak mücadele, grup aşamasının en dikkat çeken maçlarından biri olacak. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek bu dev randevuya dair detaylar netleşmeye başladı. İşte merak edilenler...