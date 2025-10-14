A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde dördüncü maçına çıkıyor. E Grubu’nda yer alan Ay-Yıldızlılar, Gürcistan karşısında sahaya çıkacak. Vincenzo Montella’nın öğrencileri, ilk maçta 3-2 yendiği Gürcistan'ı bir kez daha mağlup ederek Dünya Kupası yolunda önemli bir avantaj elde etmek istiyor. Ay-yıldızlı ekipte, iki maçlık cezası sona eren Barış Alper Yılmaz bu mücadelede forma giyebilecek. Peki, Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda? İşte, Türkiye - Gürcistan maçı canlı izle kanalı, saati ve kritik mücadeleye ilişkin ayrıntılar...