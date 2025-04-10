Milli güreşçiler Elvira ve Nesrin, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi - Diğer Haberleri

Milli güreşçiler Elvira ve Nesrin, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi - Diğer Haberleri

Slovakya'da düzenlenen 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular Elvira Süleyman Kamaloğlu ve Nesrin Baş, finale yükseldi.

Başkent Bratislava'daki organizasyonun dördüncü gün gündüz seansında, kadınlar 53, 57, 62, 65 ve 72 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapıldı.

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Kadınlar 57 kiloda Finlandiya'dan Jenna Kristiina Hemiae ile yaptığı çeyrek final karşılaşmasını kazanan Elvira, yarı finalde Azerbaycan'dan Zhala Aliyeva ile eşleşti.

Milli sporcu 4-2 öndeyken Azerbaycanlı güreşçi sakatlanarak karşılaşmayı tamamlayamadı ve Elvira finale kaldı.

Türkiye'yi 72 kiloda temsil eden Nesrin Baş da sırasıyla İsveç'ten Elvira Esmeralda Ersson, Rumen Alexandra Nicoleta Anghel ve Polonyalı Daniela Tkachuk'u yenerek finale çıktı.

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Finalde Elvira, bağımsız sporcu Olga Khoroshavtseva, Nesrin ise Ukraynalı Alla Belinska ile karşı karşıya gelecek.

53 kilo yarı final karşılaşmasında Yunanistan'dan Maria Prevolaraki'ye yenilen Zeynep Yetgil, üçüncülük mücadelesi verecek.

62 kiloda ilk maçını kaybeden Selvi İlyasoğlu, bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etmek için repesaj müsabakası yapacak.

Şampiyonada 65 kiloda güreşen Beyza Nur Akkuş ise organizasyona veda etti.

Bu sıkletlerde repesaj ve madalya müsabakaları yarın gerçekleştirilecek.