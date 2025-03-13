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        Haberler Spor Diğer Güreş Milli güreşçi Alperen Berber'den altın madalya! - Diğer Haberleri

        Milli güreşçi Alperen Berber'den altın madalya!

        23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Alperen Berber, altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 22:03 Güncelleme: 13.03.2025 - 22:03
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        Alperen Berber'den altın madalya!
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        Arnavutluk’un Tiran kentinde 8-14 Mart 2025 tarihleri arasında düzenlenen U23 Avrupa Şampiyonası’nda grekoromen stil 87 kilogramda ülkemizi temsil eden Alperen Berber, finalde Fransız rakibi Vladimeri Karchaidze ile karşılaştı.

        Çekişmeli geçen mücadelenin ardından Alperen Berber, rakibini 3-1’den tuşla yenerek altın madalya kazandı ve Avrupa Şampiyonu oldu.

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