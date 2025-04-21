Milli golfçü Deniz Sapmaz, Macaristan'da şampiyon oldu!
Macaristan'da düzenlenen Kış Kupası'nda milli golfçü Deniz Sapmaz, 75, 72 ve 74 vuruşluk skorlarla şampiyonluğa ulaştı.
Giriş: 21.04.2025 - 12:04 Güncelleme: 21.04.2025 - 12:04
Milli golfçü Deniz Sapmaz, Macaristan'da düzenlenen Kış Kupası'nda şampiyon oldu.
Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Deniz, hafta sonu Macaristan'da gerçekleştirilen turnuvada kadınlar kategorisinde 15 sporcuyla şampiyonluk mücadelesi verdi.
Milli sporcu, sırasıyla 75, 72 ve 74 vuruşluk skorlarla şampiyonluğa ulaştı.
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