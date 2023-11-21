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        Haberler Gündem Eğitim Milli Eğitim Bakanlığı "eğitimde fark yaratan" öğretmenleri ağırlayacak

        Milli Eğitim Bakanlığı "eğitimde fark yaratan" öğretmenleri ağırlayacak

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında alanlarında başarılı çalışmalara imza atmış öğretmenleri başkentte ağırlayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 13:04 Güncelleme: 21.11.2023 - 13:05
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        MEB "eğitimde fark yaratan" öğretmenleri ağırlayacak
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        MEB koordinasyonunda hazırlanan etkinlikler, tüm illerden seçilen ve mesleğinde fark yaratan resmi ve özel kurum öğretmenlerinin katılımıyla Ankara'da başlayacak.

        Ankara'ya davet edilen öğretmenler, öğrencilerinin hayatını değiştiren, eğitimde üstün başarı göstermiş, projeler gerçekleştirmiş, yetenekli öğrencileri topluma kazandırmış, fedakarlıkları ve diğer nitelikleriyle farklılıklar ortaya koymuş isimlerden oluşuyor.

        Ankara'da sosyal bilgiler öğretmenliği yapan Sümeyra Temizhan da bu isimlerden biri. Temizhan'ın ilk görev yeri olan Ağrı'da, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) sınavlarında 120 soruyu tam yapan öğrencileri oldu.

        Bireysel çabalarıyla minik bir bilim merkezi oluşturan Temizhan, bu bilim merkezinde öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun eğitimler verdi.

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        Ulusal ve uluslararası kongrelerde 18 bildiri sunumu bulunan Temizhan'ın, 9 bildirisi uluslararası kongre komisyonlarında "Genç Bilim Ödülü" aldı.

        TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ ELDE ETTİ

        Bursa'da biyoloji öğretmenliği yapan Şenay Uçar ise özgün ve farklı konularda birçok çalışma yürüttü, hazırladığı projeler ulusal ve uluslararası birçok yarışmada dereceye girdi.

        Bu yıl 2204-C TÜBİTAK Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması'nda da danışmanlık görevini üstlenen Uçar, Sosyal ve Beşeri Bilimler dalında danışmanlığını yaptığı, "Eskimo Masallarındaki Kültürel Motiflerin

        incelenmesi ve İncelenen Motiflerden Dijital Çizim İçerikli Masal Köyünün Oluşturulması" adlı proje çalışmasıyla Türkiye birinciliği elde etti.

        KIZ ÇOCUKLARININ EĞİTİMİ KONUSUNDA ÇALIŞIYOR

        Erzurum'dan başkente davet edilen fen bilimleri öğretmeni Tuba Dumlu Güler ise köy okullarında kendi imkanlarıyla bilim şenlikleri ve geziler düzenledi.

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        Kendisine ve öğrencilerine ait özgün çalışmaların yer aldığı bilim dergileri çıkaran Güler, 2013, 2014, 2018 ve 2019'da "Bu Benim Eserim" ve TÜBİTAK yarışmalarında bölgesel ve ulusal dereceler elde etti.

        Güler, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen, kız çocuklarının eğitimi konulu logo ve fotoğraf yarışmasında iki ayrı dalda birincilik elde etti.

        Tuba Dumlu Güler, 2017'de MEB tarafından düzenlenen öğretmenler arası anı yarışmasında danışmanlık yaptığı iki projeyle bölge ikinciliği, 2019'da ise iki bölge birinciliği elde etti.

        Kız çocuklarının eğitimi konusuna ağırlık veren Güler, çocuk işçiliğinin önlenmesi, sevgi evlerinde kalan çocuklarının sosyalleşmesi gibi sosyal projelerde de başarılı çalışmalar yürüttü.

        "ULUSAL KALİTE ETİKETİ" ALDI

        Elazığ'da görev yapan matematik öğretmeni Tuba Özer de 2011'de bilim ve sanat araştırmalarını teşvik amacıyla yürütülen "Bu Benim Eserim" projesi kapsamında danışmanlık yaptığı çalışmayla Türkiye birincisi oldu.

        Özer, bu yıl, 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda danışmanlık yaptığı proje bölge üçüncülüğü elde etti.

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        TÜBİTAK ve TEKNOFEST yarışmalarında da öğrencilerine danışmanlık yapan Özer, e-Twinning projelerinde "Ulusal Kalite Etiketi" almaya hak kazandı.

        İLK ÖĞRENCİ GELENEKSEL OKÇU EKİBİNİ KURDU

        Samsun'da görev yapan tarih öğretmeni Civan Çelik'in ise Türk savaş sanatları hakkında çalışmaları bulunuyor. Çelik, Osmanlı ok ve yay yapım sanatı olan kavsilik ile kemankeşliğin yaygınlaştırılması için projeler yürütüyor.

        Çelik, bu kapsamda, Samsun'da 2009'da Türkiye'nin ilk geleneksel okçuluk ekiplerinden olan, Canik Geleneksel Türk Okçuluğu ve Kavsi Grubunu, 2013'te Canik Kavsi Geleneksel Okçuluk ve Atlı Okçuluk Spor Kulübü'nü kurdu.

        Milli Eğitim Bakanlığından aldığı proje desteğiyle Türkiye'nin ve Samsun'un ilk öğrenci geleneksel okçu ekibini Samsun Bilim ve Sanat Merkezi'nde kuran Çelik, ulusal ve uluslararası pek çok geleneksel okçuluk müsabakasına Samsun'u temsilen katıldı.

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