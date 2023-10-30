Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: İl il dolaştıracağız

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mert Onaran'ın Üsküdar'da yer alan, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür'ün de yer aldığı, 'Köklü Mirastan Türkiye Yüzyılına' temalı gezici eğitim tırının açılış törenine katıldı. Tekin, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Bayramı'nı bayram coşkusuyla kutlamaya özen gösterdiklerini söyledi.

Türkiye genelinde okullarda birçok etkinlik yaptıklarını belirten Yusuf Tekin, "Biz de bakanlık olarak bunların bir kısmını merkezden yürüttük. Bunlardan bir tanesi de burada bugün başlatacağımız Cumhuriyetin köklü mirasını anlatan ve gelecek kuşaklara bir vizyon çizen bir gezici tır olacak" diye konuştu.

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Çocukların gelecek kuşaklara en iyi şekilde hazırlanması için gece gündüz yoğun bir mesai içerisinde olduklarına dikkati çeken Yusuf Tekin, projelerden birisinin çocukların sanatsal ve sportif başta olmak üzere yeteneklerini küçük yaştan itibaren keşfedip ona göre yönlendirmek olduğunu dile getirdi.

Yusuf Tekin, "Meslek liselerimizi, spor liselerimizi, sanat liselerimizi tematik hale getirdik, getirmeye de devam ediyoruz. Sanat liseleriyle ilgili önümüzdeki günlerde bu konuda farklı bir perspektifi yine sizlerle paylaşmış olacağız. Bu tırın da çocuklarımızın bu anlamda yeteneklerinin geliştirilmesi, yüz yıllık birikiminden hareketle önümüzdeki yüzyılı, 'Türkiye Yüzyılı' olarak inşa edecek bir kuşak yetiştirmesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yusuf Tekin, gezici tırın içini ziyaret ettikten sonra görüntülerin etkileyici olduğunu söyledi. Tekin, çocuklar ve gençlerin gerçekten faydalanabileceği güzel bir etkinlik olduğunu vurgulayarak, "Biz il il dolaştıracağız, 7 bölgede en azından. Bu tırda görebilecekleri çok kısa bir an. Ama buradan çıktıktan sonra hem geçmişten almaları gereken dersleri hem de gelecekle ilgili vizyonlarını ve beklentilerini yeniden revize edeceklerdir diye düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.

Etkinlik alanında "En sevdiğin renk ne?", "Boyun kaç?" ile "Hangi kodlama diliyle yazıldın?" gibi sorular soran Yusuf Tekin'e cevap veren robot, Yusuf Tekin'in Beşiktaşlı olduğunu bildiğini söyledi. Tekin, törenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Beşiktaş konusunda bu sene için biraz ümidinin azaldığını belirtti.

Yusuf Tekin, bu konuda ise şunları kaydetti: Beni ilgilendiren konu, sahada oynanan spordan çok spor kültürünün yaygınlaştırılması. Türkiye'de futbol taraftarlığı, spor taraftarlığı yaygınlaşsın ama karşılıklı hoşgörü çerçevesinde yaygınlaşsın isteriz. Bizim Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bu yıl seçmeli derslerin arasına 'Spor Kültürü' ismiyle bir ders de koyduk. Burada hem sağlıklı yaşam için çocuklarımızın spor yapmasını teşvik ediyoruz hem de genel olarak ülke genelinde bir spor kültürünün yaygınlaşmasını istiyoruz. Mevzu Beşiktaş'tan nereye geldi? Ama Beşiktaş'tan beklediğimiz de bu. Türkiye'nin kültürüne katkı vermesi."