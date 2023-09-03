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        Haberler Spor Diğer Jimnastik Milli cimnastikçi Ahmet Önder'den altın madalya - Diğer Haberleri

        Milli cimnastikçi Ahmet Önder'den altın madalya

        Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen 6'ncı Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası devam ederken milli sporcu Ahmet Önder, yer aletinde altın madalya, paralel barda ise bronz madalyanın sahibi oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 18:27 Güncelleme: 03.09.2023 - 18:27
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        Ahmet Önder'den altın madalya!
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        6'ncı Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, Türkiye Cimnastik Federasyonu'nun ev sahipliğinde Mersin Cimnastik Salonu'nda sürüyor. Müsabakalara Türkiye'nin yanı sıra Avustralya, Azerbaycan, Bulgaristan, Fas, Hırvatistan, Finlandiya, İngiltere, Çin-Hong Kong, Macaristan, Hindistan, İran, İsveç, Ürdün, Kanada, Katar, Kazakistan, Litvanya, Letonya, Lüksemburg, Slovenya, Sırbistan, Tayvan, Özbekistan ve Yemen'den toplam 97 sporcu katıldı.

        Dünya Kupası'nda Türk Milli Takımı'nı erkeklerde Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Yunus Emre Gündoğdu, Mehmet Ayberk Koşak, Mert Efe Kılıçer, Kerem Şener, Sercan Demir, Hasan Bulut ve Hamza Şamil Yılmaz, kadınlarda ise Sevgi Seda Kayışoğlu, Ceren Biner, Bengisu Yıldız, Derin Tanrıyaşükür ve Atiye Berra Karademir temsil ederken, organizasyonun son gününde sporcular, bireysel alet finallerinde yarıştı. Yer aletinde milli cimnastikçi Ahmet Önder, topladığı 13,800 puanla ilk sıraya yerleşti ve altın madalya kazandı.

        Farklı ülkelerden 8 sporcunun yarıştığı yer aletinde, Birleşik Krallık'tan Cameron Lynn 13,600 puanla gümüş, Macaristan'dan Benedek Tomcsanyi 13,550 puanla bronz madalyanın sahibi oldu. Önder, paralel barda ise 3'ncü olarak bronz madalya aldı.

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