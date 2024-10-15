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        Haberler Bilgi Spor Milli ara bitti mi? Süper Lig maçları ne zaman? İşte Süper Lig 9. hafta maç programı

        Milli ara bitti mi, Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte Süper Lig 9. hafta fikstürü

        Süper Lig, UEFA Uluslar Ligi maçları nedeniyle 7 Ekim tarihinde milli araya girdi. A Milli Futbol Takımı, milli arada Karadağ ve İzlanda ile karşı karşıya geldi. Maçların sona ermesinin ardından milli aranın sona ereceği ve Süper Lig'in başlayacağı tarih futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Milli ara bitti mi? Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte Süper Lig'in başlayacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 00:13 Güncelleme: 15.10.2024 - 00:44
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        • 1

          Türkiye A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 4. Grup maçları kapsamında Karadağ ve İzlanda ile karşılaştı. Karadağ karşısında oynadığı maçta rakibini 1-0 mağlup etmeyi başaran ay yıldızlılar, İzlanda karşısında 1-0 geriden gelerek, maçı 4-2 kazanmayı bildi. Maçların sona ermesi, "Milli ara bitti mi, Süper Lig maçları ne zaman başlıyor?" sorularını beraberinde getirdi. İşte milli aranın biteceği tarih ve Süper Lig 9. hafta fikstürü...

        • 2

          MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTİYOR?

          Süper Lig UEFA Uluslar Ligi maçları nedeniyle 7 Ekim tarihinde milli araya girdi. Milli arada iki maça çıkan A Milli Futbol Takımı ilk maçını 11 Ekim'de Karadağ ile 14 Ekim tarihinde ise İzlanda ile karşılaştı.

        • 3

          Süper Lig'de 9. hafta 19 Ekim Cumartesi günü oynanacak maçlarla ile başlayacak.

          7 Ekim tarihinde başlayan milli ara, 19 Ekim Cumartesi günü oynanacak Kayserispor-Gaziantep mücadelesiyle sona erecek.

        • 4

          SÜPER LİG 9. HAFTA PROGRAMI

          19 EKİM

          13:30 Kayserispor Gaziantep

          16:00 Trabzonspor - Başakşehir

          19:00 Eyüpspor - Göztepe

          19:00 Antalyaspor - Galatasaray

        • 5

          20 EKİM

          13:30 Sivasspor - Hatayspor

          16:00 Beşiktaş - Konyaspor

          19:00 Samsunspor - Fenerbahçe

          19:00 Alanyaspor - Kasımpaşa

        • 6

          21 EKİM

          20:00 Bodrumspor - Rizespor

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