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        Haberler Gündem 3. Sayfa Milas'ta kar maskeli silahlı saldırı

        Milas'ta kar maskeli kişi sokak ortasında vurdu

        Muğla'nın Milas ilçesinde sokak ortasında maskeli kişinin silahlı saldırısına uğrayan kişi yaralandı. Olayın bir zabıtanın ölümüyle ilgili olduğu iddia edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 20:11 Güncelleme: 29.11.2023 - 20:11
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        Milas'ta kar maskeli silahlı saldırı
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        Muğla'nın Milas ilçesi Hacı İlyas Mahallesi Arasta Sokak'ta akşam saatlerinde yaşanan olayda, kar maskeli bir kişi, Y.M.'nin yanına gelerek 4-5 el ateş edip kaçtı.

        Ayaklarından yaralanan Y.M., ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        İddiaya göre, Y.M. isimli kişinin, A.R. isimli zabıtanın ölümüyle ilgili hüküm giydiği, yaşanan silahlı saldırının da bu olayın devamı olabileceği belirtildi.

        Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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        #son dakika haberleri muğla
        #Milas
        #silahlı saldırı
        #Son dakika haberler
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