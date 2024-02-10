Milan, Inter ve Juventus'tan Serie A için flaş talep! - Futbol Haberleri

Milan, Inter ve Juventus'tan Serie A için flaş talep! - Futbol Haberleri

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Avrupa'nın en büyük 5 liginden biri olan İtalya Serie A'nın dev kulüpleri Milan, Inter ve Juventus, ligdeki takım sayısının düşürülmesini istiyor.

20 YERİNE 18 TAKIM ÖNERİSİ

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina ile görüşen 3 büyük kulüp, 20 takımlı ligin 18 takımla devam etmesi yönünde taleplerini iletti. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Inter CEO'su Giuseppe Marotta, Juventus CEO'su Maurizo Scavanvino ve Milan Başkanı Paolo Scaroni'nin katıldığı görüntülü toplantıda net bir kararın çıkmadığı belirtildi.