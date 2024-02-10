Hamburg-Hannover maçında ilginç anlar! Kale direğine bisiklet kilidi bağladılar!
Almanya 2. Bundesliga'da oynanan Hamburg-Hannover maçına, taraftarların ilginç protestosu damga vurdu. Mücadelede kale direklerine bisiklet kilidi bağlanırken, karşılaşma uzun süre oynanamadı.
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Almanya 2. Ligi'nde (2. Bundesliga) oynanan Hamburg-Hannover 96 maçında eşine az rastlanır bir olay yaşandı.
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Mücadele, taraftarların protestosu nedeniyle uzun süre dururken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.
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Hannover'in 3-1 önde kapattığı ilk yarının ardından sahaya birçok yabancı madde atılırken, kale direklerine ise bisiklet kilidi bağlandı.
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Hannover taraftarları, karşılaşmanın ilerleyen saatlerinde tribünlere kulüp başkanı Martin Kind'i hedef alan pankartlar astı. Hannoverli oyuncular ve teknik ekibin çabasına rağmen pankart kaldırılmayınca, maçın hakemi oyuncuları soyunma odasına gönderdi.
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Uzun süren uğraşların ardından karşılaşma, oyunun durduğu 59. dakikadan itibaren devam ederken, Hannover, 90+8. dakikada Sebastian Ernst'in golüyle maçtan 4-3 galip ayrıldı.