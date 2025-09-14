Habertürk
        Mike Tyson, MrBeast'i tek yumrukta yere yıktı | Dış Haberler

        Mike Tyson, MrBeast'i tek yumrukta yere yıktı

        Eski ağırsıklet dünya şampiyonu, Las Vegas'taki Allegiant Stadyumu'nda YouTube yıldızına sert bir yumruk attı

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 14.09.2025 - 19:32 Güncelleme: 14.09.2025 - 19:32
        Mike Tyson, MrBeast'i tek yumrukta yere yıktı
        Mike Tyson, Las Vegas'taki Allegiant Stadyumu'nda Canelo Alvarez'le Terence Crawford arasındaki dev maç öncesinde MrBeast'i sert bir yumrukla yere yıktı.

        Eski ağırsıklet dünya şampiyonu, YouTube yıldızına elit bir boksörden yumruk yemenin nasıl hissettirdiğini göstermek için hazırlanmıştı.

        Zirve günlerini çoktan geride bıraksa da 59 yaşındaki Tyson, geçen yıl Jake Paul'la tartışmalı bir gösteri maçı için girdiği kamp da dahil olmak üzere formunu korudu ve bu sayede hazırlıksız MrBeast'i cezalandırdı.

        Yayın devinde 435 milyon aboneye sahip MrBeast, "Mike Tyson beni yumruklayacak çünkü Riyad Sezonu sayesinde Canelo'yla Crawford karşılaşması tam bir saat içinde başlayacak, bundan sonra onu izlemelisiniz" dedi. Suudi boks yetkilisi Turki Alalshikh de eski dünya ağırsıklet şampiyonunun yanındaydı.

        MrBeast, "Ve farkındalığı artırmak için, hazır olduğunuzda Mike Tyson'dan bir yumruk yiyeceğim" diye devam etti.

        Tyson daha sonra gövdeye sert bir sol kroşe indirip acemi ismi anında yere serdi. Tek dizinin üzerinde zorlukla nefes alan MrBeast'i "Demir Mike" ayağa kaldırdı.

        Canelo v Crawford tişörtü giyen Alalshikh yaşananları gülerek izlerken, kameranın arkasındaki seyircilerin vuruşun etkisiyle irkildiği de duyuldu.

        Tyson kısa süre önce Jake Paul'la yaptığı gösteri maçı için ringe geri dönmüş ve "Problem Çocuk" puanla galip gelmişti.

        Tyson'ın, kendisinden 31 yaş küçük rakibine karşı zorlandığı ve isabetli yumruk atmakta güçlük çektiği mücadele, hayranlardan yoğun eleştiri almıştı.

