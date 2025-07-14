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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Miguel Crespo: Galatasaray'a attığım gol, kırılma anlarından biriydi - Rams Başakşehir Haberleri

        Miguel Crespo: Galatasaray'a attığım gol, kırılma anlarından biriydi

        RAMS Başakşehir'in Portekizli futbolcusu Miguel Crespo, Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde Galatasaray'a attığın golün kariyerinde büyük bir anlam taşıdığını belirterek, "O andan itibaren herkes beni gerçek bir futbolcu olarak görmeye başladı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 14:07 Güncelleme: 14.07.2025 - 14:07
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        "G.Saray'a attığım gol, kırılma anıydı"
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        RAMS Başakşehir'in orta saha oyuncusu Miguel Crespo, Fenerbahçe günlerinde Galatasaray'a attığı golün kariyeri açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

        Turuncu-lacivertli ekipte ikinci sezonuna başlayacak 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Innsbruck bölgesindeki Seefeld köyünde gerçekleştirilen kampta AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

        "GALATASARAY'A ATTIĞIM GOL, KIRILMA ANLARINDAN BİRİYDİ"

        Miguel Crespo, 2021'de ülkesinin Estoril takımından Fenerbahçe'ye transferinin kariyerindeki en gururlu an olduğunu dile getirdi.

        Portekizli oyuncu, "Kariyerindeki kırılma anın neydi?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

        "Kariyerimde 3 kırılma anı var. Biri profesyonel futbolcu olduğum gün. İkincisi Estoril'de hocam Bruno Pinheiro bana çok yardımcı oldu. Geçirdiğim harika sezon sayesinde Fenerbahçe'ye transfer oldum. Üçüncüsü ise Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'a attığım gol. Dürüst olmalıyım ki o andan itibaren insanlar beni sıradan değil de gerçek bir futbolcu olarak görmeye başladı. O golün bana ciddi katkısı oldu. Fenerbahçe'de çok iyi bir iş ortaya koydum. O golden sonra insanlar bana gerçekten saygı göstermeye başladı."

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        "MODRİC'İN ARDA'YA FORMASINI VERMESİ ÇOK GÜZEL BİR MESAJ"

        Miguel Crespo, Real Madrid'deki 13 yıllık kariyerini sonlandıran idolü Luka Modric'in Arda Güler'e 10 numaralı formasını hediye etmesinin önemli bir mesaj olduğunu belirtti.

        Modric'in Arda'ya formasını vermesi ve milli futbolcuyla ilgili görüşlerini paylaşan Crespo, "Bu çok güzel bir mesaj. Luka Modric'in Arda'ya formasını vermesi ve 'Bundan sonrası sende.' demesi, Arda'ya çok büyük görev düştüğü anlamına geliyor. En iyisini yapmak zorunda. Arda her zaman çok çalışkan ve kibar bir çocuktu. O yaşlarda tecrübeli insanlardan bir şeyler öğrenmeniz ve onları dinlemeniz çok önemli. Arda, Fenerbahçe'de beraber oynadığımız dönemde her zaman böyle bir insan olmuştur. Onun için her zaman en iyisini diliyorum. Umarım bütün hedeflerine ulaşır ve olabildiğince iyi bir futbolcu olur." ifadelerini kullandı.

        Portekizli futbolcu, "Arda, Real Madrid'in yeni Modric'i olabilir mi? sorusunu ise "İnşallah" şeklinde yanıtladı.

        "HEDEFİMİZ AVRUPA'DA FİNAL TURLARINA YÜKSELMEK"

        Başakşehir'de aile ortamı oluşturmaya çalıştıklarını vurgulayan Miguel Crespo, UEFA Konferans Ligi'nde final turları oynamayı hedeflediklerini kaydetti.

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        Turuncu-lacivertli takımdaki ilk sezonunun iyi geçtiğini aktaran 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Birçok maç oynadım ancak daha iyisi olabilirdi. Önemli olan aile ortamı yaratmak. Günbegün bunu sağlamaya çalışıyoruz. Savunma yapma şeklimizi geliştirmemiz gerekiyor. Hücumda topu kaybettiğiniz anda yapacaklarınız çok önemli. Bunlar için çok çalışmalıyız. Bunları geliştirdiğimizde daha iyi olacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

        Crespo, bu sezon ikinci eleme turundan itibaren mücadele edecekleri UEFA Konferans Ligi'yle ilgili "Başakşehir, üst turlara çıkıp bir sürprize imza atabilir mi?" sorusuna ise "Elbette. Başakşehir, sürekli Avrupa kupalarına katılan bir takım. Bu, hem kulüp hem de oyuncular için çok önemli. Öncelikli hedefimiz grup aşamasına kalmayı başarmak. Sonra maç maç bakacağız ama hedefimiz Avrupa'da tabii ki final turlarına yükselmek." cevabını verdi.

        "ULAŞAMADIĞIM TEK HEDEF MİLLİ TAKIM"

        Miguel Crespo, kariyerine başlarken koyduğu hedeflerden sadece milli takımda forma giymeyi gerçekleştiremediğini söyledi.

        Profesyonel olduktan sonra her zaman en üst seviyede oynamaya çalıştığının altını çizen Crespo, "Her zaman hedefim bu oldu ancak maalesef ülkemde buna ulaşamadım. Ülkemde çok üst düzey takımlarda oynayamadım. Daha iyi takımlarda forma giyme şansını Türkiye'de buldum. Avrupa kupalarında oynadım. Dünyanın en iyi takımına (Real Madrid) karşı forma giydim. Ulaşamadığım tek hedef milli takım ancak bunu anlayabiliyorum. Bu çok zor. Dünyanın en iyi takımında oynayan çok kaliteli oyuncularımız var. Belki de daha fazla çalışmalıyım. Bilmiyorum. Ulaşamadığım tek hedef bu." değerlendirmesinde bulundu.

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        "MODRİC YA DA ZİDANE'IN POSTERİNİ ASARDIM"

        Portekizli oyuncu, 2023-2024 sezonunun ikinci yarısına İspanya ekibi Rayo Vallecano'da kiralık olarak forma giymesinin ve idolü Luka Modric'e karşı oynamasının büyük bir zevk olduğunu dile getirdi.

        İspanya'ya transferinin ailevi bir karar olduğunu anlatan Miguel Crespo, "Avrupa'nın en iyi liglerinden birinde oynadım. Real Madrid'e karşı mücadele ettim. İdolüm Modric'e karşı oynamak güzeldi ama edindiğim tek komik hatıra sahada ona tekme atmam oldu. Sahaya girdiğinizde idolünüzü düşünmüyorsunuz. Kazanmak istiyorsunuz. Çok güzel bir anıydı. Ona karşı oynamak benim için bir zevkti. O mükemmel bir oyuncu. Harika bir kariyere sahip. Şu anda ondan daha iyi bir oyuncu göremiyorum. Küçükken odama bir poster asmak zorunda olsaydım bu ya Modric ya da Zidane olurdu." diye konuştu.

        "PROFESYONEL FUTBOLCU OLMA HAYALİM YOKTU"

        Fransa'nın Lyon kentinde doğan Miguel Crespo, 3 yaşından itibaren ise ülkesinin Viana do Castelo kentinde büyüdü.

        Futbol oynamaya başlama sürecini anlatan Crespo, "Çok küçük yaşlardan itibaren içimdeki futbol tutkusu ve aşkı her zaman vardı. İlk etapta keyif almak için futbol oynuyordum. Profesyonel bir futbolcu olma hayalim yoktu. Ancak etrafımdaki doğru insanlar bana kapasitemle neleri yapabileceğimi gösterdi. Belli bir yaşa geldikten sonra farklı şeyleri de düşünmeniz gerekiyor. Bu sayede bunları dikkate alarak profesyonel futbolcu oldum." ifadelerini kullandı.

        "OKULA GİDEMEDİĞİMDE ANNEM ÇILDIRIYORDU"

        Viana do Castelo'da futbol oynadığı dönemde annesiyle yaşadıklarını "Çok güzel anılar" olarak yorumlayan Miguel Crespo, şunları paylaştı:

        "Cumartesi günleri genç takımda oynuyordum. Pazar günleri de büyüklerle maça çıkıyordum. Pazartesi sabahları saat 07.00'de kalkıp okula gitmem gerekiyordu. İki gün üst üste maç oynadıktan sonra enerjim kalmıyordu ve pazartesi günleri okulu kaçırıyordum. Tabii ki okula gidemediğimde annem çıldırıyordu. Ona her şeye aynı anda yetişemeyeceğimi söylüyordum. Her zaman önceliğim futboldu. Annem ile o günleri güzel bir şekilde hatırlıyoruz. Abim okulda çok fazla başarılı değildi. Annem de bütün sorumluluğu benim sırtıma yüklüyordu. Tutkumun futbol olduğunu gördükten sonra annemin bana anlayış gösterdiğini düşünüyorum. Anneler her zaman çocuklarının geleceği için en iyisini ister. Belli bir noktadan sonra o da benim esas amacımın futbol olduğunu anladı."

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