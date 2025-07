Miguel Crespo: Galatasaray'a attığım gol, kırılma anlarından biriydi

RAMS Başakşehir'in orta saha oyuncusu Miguel Crespo, Fenerbahçe günlerinde Galatasaray'a attığı golün kariyeri açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Turuncu-lacivertli ekipte ikinci sezonuna başlayacak 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Innsbruck bölgesindeki Seefeld köyünde gerçekleştirilen kampta AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Miguel Crespo, 2021'de ülkesinin Estoril takımından Fenerbahçe'ye transferinin kariyerindeki en gururlu an olduğunu dile getirdi.

"MODRİC'İN ARDA'YA FORMASINI VERMESİ ÇOK GÜZEL BİR MESAJ"

Miguel Crespo, Real Madrid'deki 13 yıllık kariyerini sonlandıran idolü Luka Modric'in Arda Güler'e 10 numaralı formasını hediye etmesinin önemli bir mesaj olduğunu belirtti.

Modric'in Arda'ya formasını vermesi ve milli futbolcuyla ilgili görüşlerini paylaşan Crespo, "Bu çok güzel bir mesaj. Luka Modric'in Arda'ya formasını vermesi ve 'Bundan sonrası sende.' demesi, Arda'ya çok büyük görev düştüğü anlamına geliyor. En iyisini yapmak zorunda. Arda her zaman çok çalışkan ve kibar bir çocuktu. O yaşlarda tecrübeli insanlardan bir şeyler öğrenmeniz ve onları dinlemeniz çok önemli. Arda, Fenerbahçe'de beraber oynadığımız dönemde her zaman böyle bir insan olmuştur. Onun için her zaman en iyisini diliyorum. Umarım bütün hedeflerine ulaşır ve olabildiğince iyi bir futbolcu olur." ifadelerini kullandı.

Portekizli futbolcu, "Arda, Real Madrid'in yeni Modric'i olabilir mi? sorusunu ise "İnşallah" şeklinde yanıtladı.