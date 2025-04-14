Miguel Cardoso Kayserispor'u sırtlıyor!

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'un başarılı oyuncularından Miguel Cardoso, attığı ve attırdığı goller ile takımını sırtlıyor.

Geride kalan 31 haftada 27 maçta görev alan Portekizli oyuncu, 6 asist yaparken 5 de gol attı. Son olarak Kasımpaşa maçında attığı gol ile takımına 3 puanı getiren Cardoso, etkili futbolu ile de takımın en önemli isimlerinden birisi oldu. Cardoso, bu sezon Sivasspor, Gaziantep FK, Konyaspor, Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarında topu filelerde buluşturmayı başardı.

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Portekizli futbolcu, Başakşehir, Gaziantep FK, Kasımpaşa, Konyaspor, Hatayspor ve Adana Demirspor maçlarında da asist yapmıştı.