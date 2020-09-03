Migros saat kaça kadar açık

Vatandaşlar Migros saat kaçta açılıyor? Sorusuna yanıt arıyorlar. Gün içerisinde alışveriş ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar için işte Migros çalışma saatleri...

Migros Çalışma Saatleri Nedir?

Migros hafta içi ve hafta sonu her gün sabah 09:00 ile 21:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Corona Tedbirleri Çerçevesinde Migros Çalışma Saatleri Nedir?

Corona Tedbirleri Çerçevesinde Migros saat 10:00'da açılıyor, akşam 20:00'de kapanıyor.

Migros Öğle Saati Açık mı?

Migros öğlen arasında da ara vermeksizin hizmet vermeye devam etmektedir. personel nöbetleşerek yemek yeme işlemini gerçekleştirmektedir.

Migros Hafta Sonu Açık mı?

Migros hafta içi olduğu gibi hafta sonu da sabah 09:00 ile 21:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam etmektedir.

Migros Resmi Tatil Günleri Açık mı?

Migros’un bütün şubeleri, resmi tatil günleri ve dini bayramlarda da vatandaşlara hizmet vermeye devam etmektedir. Ancak dini ve resmi bayram tatillerinde çalışma saatleri değişiklik gösterebilmektedir.

Migros İletişim Bilgileri

Şirket Unvanı: Migros Ticaret A.Ş

Sorumlu Kişi: Migros Ticaret A.Ş üst yönetimi

Migros Genel Müdürlük: Atatürk Mah Turgut Özal Bulvarı No No:7, 34758 Ataşehir/İstanbul

Migros Genel Müdürlük Telefonu: 0850 310 11 70

Migros Genel Müdürlük Faks Numarası: 0850 310 11 99

Migros Çağrı Merkezi Numarası: 444 10 44