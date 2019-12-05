05 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hemen hemen her insanın belirli dönemlerinde maruz kalmak zorunda kaldığı ve en fazla şikayet edilen dertlerden birisi de mide yanmaları olmaktadır. Özellikle de, kişinin 20 ile 50 yaş arasında daha fazla yaşamış olduğu mide yanması, belirli yöntemler ve sistemli bir tedavi sonucunda tarihe karışabilir.
Mide yanmasına ne iyi gelir diye sorduğumuzda, pek çok aktar ve kuru gıdacıdan edinebileceğimiz gıda ürünleriyle çeşitli karışımlar yapabiliriz. Ancak bu tarz yöntemlere başvurmadan önce muhakkak bir doktor kontrolünden geçmeniz gerekmektedir. Nitekim hastane denetiminde yapılacak olan test sonuçlarında, mide yanmasının da ötesinde bir sıkıntının da mevcut olduğunu öğrenebiliriz. Bunun dışında mide yanmasına ne iyi gelir ve bu sorunun cevap aşamalarında aşağıdaki hususları uygulayabilirsiniz.
Sebzeler: Mide yanmasını dengeli bir şekilde yok etmek için, gerek çiğ gerek ise haşlanmış sebze tüketimine önem vermeniz gerekmektedir. Özellikle de günümüzde oldukça yaygın bir beslenme biçimi haline dönüşen çiğ beslenme sayesinde, pek çok sebzeyi tüketebilir ve midenizde ki yanmayı bastırabilirsiniz. Öyle ki, bu tarz yanmaların akabinde genellikle ülser ya da reflü gibi can sıkıcı hastalıkların da türemekte olduğunu göz önünde bulundurursak, gün içerisinde gerektiği kadar sebze tüketimi mide yanmasına iyi gelecektir.
Meyveler: Mide yanması esnasında lifli meyve tüketimi sindirim sisteminizi zora sokamayacağından dolayı oldukça tavsiye edilir. Fakat bu meyveleri de ayırmamız gerekir. Özellikle de midenin asitini tetikleyen turunçgillerden mutlaka uzak durulmalıdır.
Mide yanmasına şifa olacak meyveler;
Tam tahıllar: Arpa, yulaf, buğday ve esmer pirinç gibi tam tahıllı ürünlerin tüketimi de mide yanmasına oldukça iyi gelecektir.
Düzenli bir hayat yaşayın
Mide yanması, reflü ve ülser gibi birbirleriyle akraba olan hastalıklardan kurtulmak adına biraz da sizin çaba sarf etmeniz gerekmektedir. Bunun için de düzenli bir uyku, sağlıklı beslenme programı, uzun uzun yürüyüşler ve küçük çaplı beden egzersizleri oldukça işinize yaracaktır. Özellikle de, mevsimsel geçiş dönemlerinde maruz kalacağınız mide yanmasına bu yöntemlerle çare bulabilirsiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!