Hemen hemen her insanın belirli dönemlerinde maruz kalmak zorunda kaldığı ve en fazla şikayet edilen dertlerden birisi de mide yanmaları olmaktadır. Özellikle de, kişinin 20 ile 50 yaş arasında daha fazla yaşamış olduğu mide yanması, belirli yöntemler ve sistemli bir tedavi sonucunda tarihe karışabilir.

Mide yanmasına ne iyi gelir diye sorduğumuzda, pek çok aktar ve kuru gıdacıdan edinebileceğimiz gıda ürünleriyle çeşitli karışımlar yapabiliriz. Ancak bu tarz yöntemlere başvurmadan önce muhakkak bir doktor kontrolünden geçmeniz gerekmektedir. Nitekim hastane denetiminde yapılacak olan test sonuçlarında, mide yanmasının da ötesinde bir sıkıntının da mevcut olduğunu öğrenebiliriz. Bunun dışında mide yanmasına ne iyi gelir ve bu sorunun cevap aşamalarında aşağıdaki hususları uygulayabilirsiniz.

Sebzeler: Mide yanmasını dengeli bir şekilde yok etmek için, gerek çiğ gerek ise haşlanmış sebze tüketimine önem vermeniz gerekmektedir. Özellikle de günümüzde oldukça yaygın bir beslenme biçimi haline dönüşen çiğ beslenme sayesinde, pek çok sebzeyi tüketebilir ve midenizde ki yanmayı bastırabilirsiniz. Öyle ki, bu tarz yanmaların akabinde genellikle ülser ya da reflü gibi can sıkıcı hastalıkların da türemekte olduğunu göz önünde bulundurursak, gün içerisinde gerektiği kadar sebze tüketimi mide yanmasına iyi gelecektir.

Meyveler: Mide yanması esnasında lifli meyve tüketimi sindirim sisteminizi zora sokamayacağından dolayı oldukça tavsiye edilir. Fakat bu meyveleri de ayırmamız gerekir. Özellikle de midenin asitini tetikleyen turunçgillerden mutlaka uzak durulmalıdır.

Mide yanmasına şifa olacak meyveler;

Muz

Şeftali

Armut

Elma

Kavun

Kayısı

Tam tahıllar: Arpa, yulaf, buğday ve esmer pirinç gibi tam tahıllı ürünlerin tüketimi de mide yanmasına oldukça iyi gelecektir.

Düzenli bir hayat yaşayın

Mide yanması, reflü ve ülser gibi birbirleriyle akraba olan hastalıklardan kurtulmak adına biraz da sizin çaba sarf etmeniz gerekmektedir. Bunun için de düzenli bir uyku, sağlıklı beslenme programı, uzun uzun yürüyüşler ve küçük çaplı beden egzersizleri oldukça işinize yaracaktır. Özellikle de, mevsimsel geçiş dönemlerinde maruz kalacağınız mide yanmasına bu yöntemlerle çare bulabilirsiniz.