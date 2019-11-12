Mide ülseri; midenin dokusunun tahriş olarak, bozulması ve iltihaplı yara oluşması halidir. İlaçların yanında bazı iyi gelen gıdaları da takviye olarak tüketmek ya da onlarla beslenmek faydalı olacaktır. Zarar verici her türlü besinlerden uzak durmak önemlidir. K vitamini açısından zengin gıdalar, lifli besinler ve antioksidan içeren meyveler ülser açısından tüketilmesi gerekli gıdalardır.

Mide Ülserine Faydalı Gıdalar

K Vitamini İçeren Gıdalar: Ülser tedavisini en önemli vitamini K vitaminidir. Mide dokusundaki zarın iyileşmesi açık olan yaraların düzeltilmesinde etkili olur. Ispanak, lahana, kuşkonmaz, avokado, soya, çavdar unu, aspir yağı ve yonca K vitamini içeren ve ülsere fayda sağlayan besinlerin bazılarıdır.

Ülser tedavisini en önemli vitamini K vitaminidir. Mide dokusundaki zarın iyileşmesi açık olan yaraların düzeltilmesinde etkili olur. Ispanak, lahana, kuşkonmaz, avokado, soya, çavdar unu, aspir yağı ve yonca K vitamini içeren ve ülsere fayda sağlayan besinlerin bazılarıdır. Flavonoidler: Flavonoidler içeren bazı yiyecekler ülserin tedavisinde fayda sağlarlar. Sarımsak, soğan, elma ve kerevizde yeterince bulunur. Ülserin gelişmesini önleyerek mide zarını korumaya yardımcı olurlar.

Flavonoidler içeren bazı yiyecekler ülserin tedavisinde fayda sağlarlar. Sarımsak, soğan, elma ve kerevizde yeterince bulunur. Ülserin gelişmesini önleyerek mide zarını korumaya yardımcı olurlar. Lif İçeren Besinler: Lifli gıdalar parçalanırken hidroklorik asidi kontrol edilmesini sağlar ve mide ülserinde asidin zarar vermesini önler. Lif bulunan gıdalar sebzeler, meyveler ve tahıl gurupları tüketilmesi önerilir.

Mide ülseri için bazı gıdalar zararlı olabilmektedir. Yağ içeren tavuk derisi, yumurta, süt ürünleri, atıştırmalık yan ürünler, işlenmiş gıdalar, paketlenmiş cips gibi ürünler, sığır eti gibi doymuş yağ içeren gıdalar mide ülserini tetikleyerek şikayetleri artırır. Sindirimi zor olan gıdalardan uzak durmak gereklidir.

Kafein: Kahve, çay, kola ve yeşil çay gibi kafein içerikli içecekler mideyi tahriş eder ve yaranın iyileşmesini geciktirir.

Alkol: Bilimsel bir kanıt içermese de alkol mideye zarar verici etkiye sahip olduğu içenlerde mide ülseri görülmesi nedeniyle var olduğu düşünülebilir.

Mide ülseri hastalığı olanlar zararlı olan her türlü yiyecekten uzak durmalıdır çünkü belli zaman sonra ilerlemesi halinde mide kanamalarına kadar ciddi boyutlar oluşması muhtemeldir. Biraz dikkat ederek ve kontrollü bir beslenme şekli geliştirerek mide ülserinden korunmaya ve olan ülserin iyileşmesine yardımcı olmak sizin elinizde.