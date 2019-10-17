Mide çok farklı nedenlerle ağrıyabilir. Bilinen herhangi bir mide rahatsızlığınız yoksa midede oluşan ağrıyı bazı besinlerle geçirmek veya hafifletmek mümkün olabilir. Midede oluşan bu ağrılar üşütme, fazla ve ağır gıdalar tüketme, gıda zehirlenmesi gibi nedenlere bağlı oluşabilir. Mide ağrısı olduğunda gaz yapmayan yiyecekler yemek, hafif gıdalarla beslenmek mideyi zorlamayacağı için ağrı geçirmek de faydalı olacaktır.

Mide ağrısı olduğunda tost, haşlanmış tavuk, salata, gibi hafif gıdalar mideyi rahatlatacaktır. Ayrıca bol miktarda su tüketmek de ağrıyı hafifletecektir.

Mide ağrısı sindirim sistemi düzgün çalışmadığı zamanlarda da oluşabiliyor. Bunu önüne geçebilmek için lifli gıdalar tüketmek de bu tür mide şikâyetlerini ortadan kaldırmaya yardımcı olacaktır. Kabızlığı ortadan kaldıran kuru incir, kuru kayısı, yeşil yapraklı sebze tüketmek de yararlı olacaktır.

Yüksek oranda D vitamini içeren fermente süt ürünleri ve kefir sindirim sisteminin çalışmasında önemli rol oynar. İçerisinde bulunan probiyotikler midede oluşan enfeksiyon, iltihap gibi şikayetlerle savaşır. Mide ağrısı şikâyetinin hafiflemesini sağlar.

Keten tohumunda bulunan omega 3 yağ asidi ve lif sindirim sistemine bağlı mide şikâyetlerini azaltmada yararlıdır.

Zencefil çayı mide ağrılarında iyi bir seçenektir. Midedeki asidi düzenlediği için ağrılarda ve aşırı yemek yemede ağrıyı hafifletir, hazmı kolaylaştırır