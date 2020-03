Michael Stipe'tan yeni şarkıyla moral

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada evlere kapanan insanlar müzikle huzur buluyor. Müzisyenler, orkestralar online konserler veriyor, şarkılar paylaşıyor. İnsanlara müzikle moral veren son isim 2011'de dağılan efsanevi grup REM'in solisti Michael Stipe oldu.

1987 tarihli 'It's The End Of The World" şarkıları salgın sonrası yeniden listelere giren REM'den ayrıldıktan sonra sola çalışmalara yönelen Stipe, yeni şarkısı 'No Time For Love Like Now'ın demo kaydını müzik severlerle paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde bir video mesajıyla insanları evde kalmaya çağıran usta müzisyenin National grubundan Aaron Dessner'le birlikte kaydettiği şarkıyı, "İlk kayıt" diyerek müzik severlere sundu.