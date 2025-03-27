Michael Jordan'ın formasına servet ödendi!
Michael Jordan'ın NBA'deki ilk sezonunda giydiği forma açık artırmayla yeni sahibini buldu. Jordan'ın 23 numaralı forması yapılan satışın ardından NBA tarine geçti.
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Michael Jordan'ın bir hazırlık maçında giydiği ve imzaladığı Chicago Bulls forması, New York merkezli müzayede evi Sotheby's'te gerçekleştirilen açık artırmada 4.2 milyon dolara satıldı.
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Bu formanın Jordan'ın NBA'de oynarken giydiği ilk forma olduğu belirtildi.
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Formanın Jordan'a verilmeden önce başka oyuncular tarafından giyilmiş olabileceği öne sürüldü.
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Bu satışın açık artırmada satılan en pahalı beşinci NBA forması olduğunu aktarıldı.
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Daha yüksek fiyata satılan dört formadan ikisi de Jordan'ın formasıydı.
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