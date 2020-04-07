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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı Twitter'den koranavirüsle ilgili bir dizi paylaşımda bulundu. Bahçeli, "İnsanlık belki de ilk defa ortak bir mücadele etrafında kenetlenmiş, ortak bir düşman karşısında kümelenmiştir. İçinden geçtiğimiz zamanın ağır şartlarına tarih pek az şahitlik etmiştir. Yeni bir dünyanın kapıları aralanırken, yeni davranış kalıpları yeşermeye başlamıştır" ifadelerini kullandı.

"Başaracağımıza inanalım, salgını yeneceğimizi kesinkes hatırda tutalım. Allah’ın izniyle kurtuluş yakındır, mukadderatımızın mukaddesatımızla yaşaması ilahi takdirdir. Bu vesileyle değerli vatandaşlarımızın ve bütün Türk-İslam aleminin Berat Kandilini tebrik ediyorum" ifadelerine yer veren MHP Lideri Bahçeli, vatandaşların Beraat Kandili'ni kutladı.

Bahçeli mesajında şu ifadeleri kullandı:

"YENİ DÜNYANIN KAPILARI ARALANIRKEN"

İnsanlık belki de ilk defa ortak bir mücadele etrafında kenetlenmiş, ortak bir düşman karşısında kümelenmiştir. İçinden geçtiğimiz zamanın ağır şartlarına tarih pek az şahitlik etmiştir. Yeni bir dünyanın kapıları aralanırken, yeni davranış kalıpları yeşermeye başlamıştır.

"ÜLKELER AYNI MEVZİDE BULUŞMUŞTUR"

KOVİD-19 salgını dünyaya bulaşmakla kalmamış, insanlık değerlerinin yekpare hatırlanıp kuvveden fiile çıkışını da tetiklemiştir. Bir yürekten kopan çığlık, bir başka yüreğin hazin tellerini titretmiştir. Coğrafyalar arasında köprüler kurulmuş, ülkeler aynı mevzide buluşmuştur.

"ARTIK MEVZUBAHİS İNSAN BEKASIDIR"

Hakikaten dünya asla eski dünya olmayacaktır. Yeni tip Koronavirüs’ten önceki hayatla, sonraki hayat; geçmişteki alışkanlıklarla muhatap kalacağımız yeni dönem hem içerik, hem ilerleyiş, hem de irade bakımından benzerlik taşımayacaktır. Artık mevzubahis insan bekasıdır.

"MANEVİ MUHASEBEYE ELBETTE MECBURUZ"

Bir yanda KOVİD-19 hastalığıyla mücadele ederken, diğer yanda manevi muhasebeye elbette mecburuz, hatta muhtacız. Husumetlerin körelmesi, hiziplerin küllenmesi, ihtilafların örtülmesi, ihanetlerin söndürülmesi, insanlık onurunun yükseltilmesi hepimizin müşterek görevidir.

"YEGANE GÜCÜMÜZ BİRLİK VE İNANCIMIZ"

Akılla duygu arasındaki bağların, dayanışma ve yardımlaşmayla ilgili bağlayıcı ve bütünleştirici ağların sosyal muvazenemizi, milli mukavemetimizi takviye, hatta taltif edeceğine inanıyorum. Bugünkü ağır ortamda yegâne gücümüz birliğimiz ve inançlarımızdır.

"TÜM İNSANLIĞI DERT ETMEK DURUMUNDAYIZ"

İnsanlık tarihinin oldukça nazik bu döneminde sadece kendi kaderimizi, kendi istikbalimizi değil, tüm insanlığın kader yolculuğunu, gelecekteki mevki ve mertebesini düşünmek, dert etmek durumundayız. Çünkü çatışıp cepheleştiğimiz trajedinin hedefi insan olan herkestir.

"BİLELİM Kİ HER GECENİN SONU AYDINLIKTIR"

Bu gece hep birlikte beratımızı dileyelim. Bu gece Şafi sıfatıyla Rabbimize sığınıp dua edelim. Bu gece manevi beratımız için ellerimizi semaya açalım. Bilelim ki, her gecenin sonu aydınlık, her güçlüğün arkası kolaylık, her yokuşun zirvesi rahatlıktır.

"BU ANLAYII CANSİPERANE MUHAFAZA EDELİM"

Dağınık duyguları ayrı ayrı bulanık kutuplaşmalara bağlamak yerine, dev gibi doğrulup kutup yıldızı gibi yükselelim; ayrıca gelecek haklarımıza, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla varlığımıza ve var oluş gerçeğimize destek verip, daha mühimi cansiperane muhafaza edelim.

"DÜNYANIN YENİ ŞARTLARINA HAZIRLANALIM"

Hayatın içinden çıkardığımız doğrularla,doğrunun içinden çıkardığımız hayatları eklemleyip kaynaştırarak karamsarlığı kovalım,umutları diri ve taze tutalım. Zaman öncelikleri değiştirir, bugünler geçecektir.Dünyanın yeni şartlarına her anlamda hazırlıklı olmak başlıca gerekliliktir

"FERAHA ULAŞMAMIZ GÖNÜLDEN DİLEĞİMDİR"

Allah’tan niyazım KOVİD-19 musibetinden aziz milletimizi, Türk-İslam âlemini ve bütün insanlığı korumasıdır. Barış açlığı, huzur açığı, güvenlik sorunu çeken dünyanın KOVİD-19 karanlığından süratle çıkıp feraha ve selamete ulaşması gönülden dileğimdir.

"YENİ DAVRANIŞ KALIPLARI YEŞERMİŞTİR"

İnsanlık belki de ilk defa ortak bir mücadele etrafında kenetlenmiş, ortak bir düşman karşısında kümelenmiştir. İçinden geçtiğimiz zamanın ağır şartlarına tarih pek az şahitlik etmiştir. Yeni bir dünyanın kapıları aralanırken, yeni davranış kalıpları yeşermeye başlamıştır.

"CEPHELEŞMENİN HEDEFİ İNSANLIKTIR"

İnsanlık tarihinin oldukça nazik bu döneminde sadece kendi kaderimizi, kendi istikbalimizi değil, tüm insanlığın kader yolculuğunu, gelecekteki mevki ve mertebesini düşünmek, dert etmek durumundayız. Çünkü çatışıp cepheleştiğimiz trajedinin hedefi insan olan herkestir.

"DAHA DA GÜÇLENİP ÇIKACAĞIZ"

Türkiye salgınla muazzam şekilde, muvaffakiyet derecesinde mücadele etmektedir. Sağlam ve seri tedbirler alınmış, devlet-millet dayanışmasıyla muhteşem bir irade kudreti sivrilmiştir. Bu belayı mutlaka savuşturacağız, bu felaketten daha da güçlenerek çıkacağız.

"BERAAT KANDİLİNİ TEBRİK EDİYORUM"

Başaracağımıza inanalım, salgını yeneceğimizi kesinkes hatırda tutalım. Allah’ın izniyle kurtuluş yakındır, mukadderatımızın mukaddesatımızla yaşaması ilahi takdirdir. Bu vesileyle değerli vatandaşlarımızın ve bütün Türk-İslam aleminin Berat Kandilini tebrik ediyorum.

"KARDEŞLERİMİZE RAHMET DİLİYORUM"

KOVİD-19 hastalığından sebep hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet,halen tedavi altında olanlara da şifalar diliyorum.Her biri kahramanca ve özveriyle duruş gösteren bütün sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar ve esenlikler temennisiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Unutulmasın ki, Allah yarattığı her hastalık için bir de şifa vermiştir.

"ALLAH HER HASTALIK İÇİN ŞİFA VERMİŞTİR"

KOVİD-19 hastalığından sebep hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet,halen tedavi altında olanlara da şifalar diliyorum.Her biri kahramanca ve özveriyle duruş gösteren bütün sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar ve esenlikler temennisiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Unutulmasın ki, Allah yarattığı her hastalık için bir de şifa vermiştir.