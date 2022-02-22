Bahçeli: Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duyulmalı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor. Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk, eski nişanlısı Hüseyin Göçek tarafından öldürülmesine tepki gösteren Bahçeli, "Şiddet, vahşet ve kaba güç gösterisi genel olarak psikolojik tükenmişlik yaşayan aciz insanların sorunlarıdır. Sorunları kavgayla, kan dökerek çözüme ulaşacağını zannedenler yanlışın pençesindedir. Şiddet aklın dağılması, vicdanın durağanlaşmasıdır. Şiddetin olduğu yerde hayır, huzur yoktur. Kadınlarımızı, kızlarımızı, çocuklarımızı, masum insanlarımızı hedef alan şiddet dalgası hepimizin şikayet konusudur. Bu dalganın göğüslenmesi en büyük görevdir. Geçen hafta bir kız çocuğumuz hunhar bir cinayetle öldürülmüştür. Sıla isimli kızımız ilerleyen süreçte vahşet dolu bir saldırganlıkla katledilmiştir. Yumruk atan, bıçak sallayan alçakları en ağır şekilde cezalandırmak başlıca konudur. Şiddete tolerans gösterilmez, iyi niyet hali uygulanamaz. Kadına yönelik saldırılar maneviyat ve medeniyet ilkelerimizin çiğnenmesi demektir" dedi.

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"16 Kasım 2021'de kadına yönelik şiddete karşı görüşlerimizi paylaşmıştık. 6 maddelik tekliflerimizi kamuoyuna sunmuştuk. Ruh Sağlığı Yasa teklifi yasalaşmasını, kadın cinayeti, tecavüzlerde idam cezasının tartışmaya açılmasını, medyada kadın cinayetlerinin gösterim ve ifşasına son verilmesini, şiddeti özendirecek yayınlardan kaçınılmasını, aldatmanın, cinayetin gösterilmediği dizilerin hazırlanmasını, sosyoloji, felsefe, ilahiyat gibi alanlarda akademisyenlerin şiddet haritasını çıkarmasını, İnsanlığın Huzuru Projemizin tartışılmasını önermiştim. Bugün de aynı çizgideyiz. Somut önerilerimize kulak verilmesini temenni ediyoruz."

HOCALI KATLİAMI

"Biz içine kapanmış, kabuktan dışarı çıkamamış bir hareket değiliz" diyen Devlet Bahçeli, "Kutlu bir davanın soluğu kesilmesini hayalin hayalidir. MHP, pergelin çivili ucunu Ankara'ya koyup diğer ucuyla da dünyayı tarayan Türklüğün zafer nişanesidir. Küçük düşünmek geride kalmaktır, yem olmaktır. Biz ne geride kalacağız, ne yem olacağız. Kim bizi yutmaya kalkarsa boğazına dururuz, nefesini keseriz. Bizim adımız Türk milletidir. Biz medeniyetlere beşiklik yapan bir yönetim kudretinin, tarih kuvvetinin varisiyiz. Büyük bir ecdadın bugünkü afakıyız. Nerede bir soydaşımız, din kardeşimiz varsa gözümüz oradadır. Karabağ'dan Kırım'a, Kaşgar'dan Kerkük'e üç hilalin anıları, ayak izleri vardır" dedi.

Hocalı katliamına değinen MHP lideri, "Hocalı bunlardan birisidir. 30 yıl evvel, soydaşlarımızın kanı dökülmüştür. Kabuk bağlamamış, tedavi edilmemiş bir yaradır. Hocalı'da bir soykırım suçu işlenmiştir. 613 soydaşımız şehit edilmiştir. Hocalı, Dağlık Karabağ'ın incisidir. Ne üzücüdür ki hala tutsaktır, zincirlidir. 2. Karabağ Savaşı'yla Azerbaycan, Ermenistan'ın kontrolündeki toprakların yüzde 80'ini geri almıştır. Azerbaycan'ın kahraman neferleri silahlı Ermenileri ezip geçmiştir. Karabağ'da 290'dan fazla yerleşim yeri özgürlüğüne kavuşmuştur. Türkiye-Azerbaycan dayanışması zaferi belirleyen iradeyi tesis etmiştir. Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan'a geçeceği dönem de gelecek, Hocalı da olan Türk toprakları tevdi edilecektir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Ortadoğu'dan sonra Orta Asya'nın çatışma ortamına çekilmesi felaketler dönemini peş peşe tahrik edecektir. Yazılan senaryo vahimdir, oyun sinsidir, tehlike büyüktür. Biz hiç kimseyle savaşalım, küselim demiyoruz. Muhatap ülkelerden dürüstlük bekliyoruz" diye konuştu.

RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ

Rusya-Ukrayna gerilimine değinen Bahçeli şunları söyledi:

"Rusya ile Ukrayna arasındaki yüksek gerilim boyut değiştirmektedir. ABD ve Batı medyası devamlı suretle savaşın çıkabileceğini iddia etmektedir. Boris Johnson, Rusya'nın Avrupa'daki en büyük savaşa hazırlandığına yönelik istihbaratı açıklamıştır. ABD Başkanı ise, Birleşik Krallık Başbakanı'yla aynı zamanda Putin'in Kiev'i hedef alacağını ileri sürmüştür. Buna rağmen tehlikeli iddialar Rusya tarafından yalanlanmıştır. Aynı Rusya, balistik ve seyir füzeleriyle tatbikat yapmıştır. Bu tatbikatı Putin takip etmiştir. Rusya-Ukrayna sınırında çatışmaların yaşandığı, OHAL ilanlarının yapıldığı, sivillerin tahliye edildiği anlaşılmaktadır.

2 bölgenin bağımsızlığının tanınması yangına körükle gitmektir. Bu durum Ukrayna'nın doğusunda bölünmekten başka bir anlama gelmeyecektir. Putin geçen hafta Ukrayna sınırından askerlerin çekileceğini söylese de ABD Dışişleri Bakanı kritik askeri unsurların sınıra sevk edildiğini açıklamıştır. NATO çekilme kanıtı olmadığını vurgulamıştır. ABD ve Rusya statüko çerçevesinde, barış ve istikrar hizmetten uzaklara savrulmuşlardır. Biden Ukrayna'nın egemenlik haklarını da zedelemiştir. Ukrayna'nın geleceğini ve güvenliğini konuşacak tek merci tüm Ukrayna vatandaşlarıdır.

NATO Savunma Bakanları toplantısında muharip birliklerin konuşlandırılacağı açıklanmıştır. Rusya'nın ilk kez temsilci göndermediği Münih Güvenlik Konferansı da toplanmıştır. NATO Genel Sekreteri, Rusya'nın Ukrayna sınırından asker çekmediğine, çatışma riskine değinmiştir.

MHP olarak Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı doğru bulmuyoruz. Barış, huzur ve istikrarın kökleşmesi için diplomasi ve diyaloğa inanıyoruz. Savaş yanlıştır. Savaş çığırtkanlığı yapan ülkelerin asla iyi niyetli olmadığını kanaatindeyiz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı duyulmalıdır. Rusya ile Ukrayna arasında çatışma ve savaş halinin bölgesel ve küresel çapta devasa yarılmalara yol açacağını görmek lazımdır."

6 PARTİNİN BİR ARAYA GELMESİNE ELEŞTİRİ

6 partinin bir araya gelmesine yönelik eleştirilerini sürdüren Bahçeli şunları söyledi:

"Pek çok saçma sapan değerlendirme yapılmış, gürültü kirliliğine yol açmıştır. Madem vatan sevgisine sahipsiniz, ne işiniz var vatan düşmanlarıyla?

CHP Genel Başkanı, HDP'yi daha fazla saklayamamış, HDP'nin yok sayılamayacağını, demokrasi konusunda özel bir vurgusu olduğu söylemek zorunda kalmıştır. Bu itirafnamedir. Bu onursuz ilişkiyi gözler önüne sermiştir. HDP'lilerin tehditvari beyanları zilletin diğer ortaklarının uykularını kaçırmış, masanın altındaki köstebeğin yüz hatlarının netleşmesini sağlamıştır.

Serok Ahmet'in akıl sağlığı ile ilgili ciddi endişeler taşıdığımı, karantinaya alınmasını değerlendiriyorum. Mağdur hale gelecek, tedavilere cevap vermeyen hale sürüklenecek. Serok Ahmet ayrıca, '28 Şubat'tan son bahsetmesi gereken Bahçeli'dir' demiş. Davutoğlu bir kez daha yalan kartlarını açmış, ağzının ayarını kaçırmıştır. Bak Davutoğlu, benim 28 Şubat 1997'de Başbakan Yardımcısı olduğumu ispat etmezsen namerdin önde gidenisin.

MHP, 18 Nisan 1997'de seçimden başarıyla çıkmış, 28 Mayıs 1999 tarihinde kurulan hükümete katılmıştır. Davutoğlu ile Kılıçdaroğlu birbirleriyle düşe kalka yalan makinesine dönüşmüşlerdir.

Kılıçdaroğlu'nun '28 Şubat mağduruyum' demesi masaldır. Sahip olduğu zihniyet 28 Şubat'ın azmettiricisidir."

TARKAN'IN ŞARKISI

Sanatçı Tarkan'ın "Geççek" şarkısı hakkında değerlendirme yapan Devlet Bahçeli şunları söyledi:

"Tarkan bir şarkı sözü yazıp seslendirdi. Akbabalar leşe nasıl üşüşürse bu şarkıya musallat olanlar çıkmıştır. Tarkan 'Geçecek' diyor. Zillet geçecek, terör geçecek, salgın geçecek, felaketler geçecek, sorunlar bitecek buna da az kaldığı görülecek. 6 rakamına dikkat buyurunuz. Bu rakamı terse çevirdiğinizde 9 rakamı ortaya çıkar. Mesele bakmak değil, görmek. Bizim 6'ya baktığımızda gördüğümüz altı oktur, tertiptir, tezgahtır, kumpastır. 9'a bakınca gördüğümüz huzurdur, 9 tuğdur, 9 ışıktır, sorunların geçeceğinin müjdesidir. Nitekim çoğu gitmiş, azı kalmıştır. Tarkan şarkı sözleriyle Covid-19 dönemini kast ettiğini söylüyor. Hayır diyorlar. Niyet okuyucuları fitne yayıyorlar. Bu saptırmanın, kandırmacanın kime ne faydası var. İktidar şarkıyla kurulmadı, hükümet şarkıyla oluşmadı. Bir şarkıyla yıkılmaz, yıkılamaz. Bu tekerlek bu tümsekte kalamaz. Buradan Zillet İttifakı'na ekmek çıkmaz. Tarkan'dan zilletin tarzanı çıkarılmaz. Bir şarkı sözünden yeni kutuplaşma sayfası açmanın kimseye sağlayacak bir şeyi yoktur."