        Haberler Gündem MHP’den Kurtulmuş’a çağrı: Komisyondan bir heyet Öcalan ile görüşsün

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, komisyonun çalışmalarıyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda "Meclis Başkanımız sayın Numan Kurtulmuş, terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan'ın beyanlarını almak üzere, zamanlaması ve yöntemi iyi düşünülerek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu içerisinden 3-4 kişiyi seçmesi bir zaaf oluşturmayacaktır" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2025 - 18:51 Güncelleme: 05.09.2025 - 18:51
        MHP'den Kurtulmuş'a çağrı
        Sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşımda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Yıldız, paylaşımında şu değerlendirmede bulundu:

        Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 05.08.2025 tarihinde TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’un başkanlığında çalışmalara başlamıştır. Komisyon alınan karar uyarınca Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak kişi,kurum, sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin görüşlerini dinlemeye devam etmektedir. 7.Toplantımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin eski Başkanlarının önerileri dinlenmiştir.

        "ÖCALAN'LA GÖRÜŞMELERİ BİR ZAAF OLUŞTURMAZ"

        Terörsüz Türkiye yolunda Devlet kendi dinamiğini yaratmıştır. Türk devleti son üç yüzyılın en güçlü dönemini yaşamaktadır. Önümüzdeki hafta görüşmelere devam edilecektir. Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş ,terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan’ın beyanlarını almak üzere , zamanlaması ve yöntemi iyi düşünülerek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu içerisinden 3 -4 kişiyi seçmesi bir zaaf oluşturmayacaktır.

