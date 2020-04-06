MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyon Üyesi koronavirüs nedeniyle hastaneye yatırıldığını duyurdu.

Aynı zamanda koah rahatsızlığı bulunan Yıldız, sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi:

COVID-19 Virüsü sebebiyle hastaneye yatırılıyorum.Dualarınızı esirgemeyin.Allaha emanet olun