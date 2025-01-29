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        Haberler Gündem Politika MHP'den "yangın ve afetlere 10 dakika müdahale için" kanun teklifi | Son dakika haberleri

        MHP'den "yangın ve afetlere 10 dakika müdahale için" kanun teklifi

        MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, her ilde itfaiye ekiplerinin yangın ve diğer afetlere en fazla 10 dakika içerisinde müdahale edilmesini zorunlu kılan düzenlemeyi içeren kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 22:02 Güncelleme: 29.01.2025 - 22:02
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        MHP'den "yangın ve afetler için" kanun teklifi
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        MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, TBMM Başkanlığını sunduğu kanun teklifiyle, yangın ve diğer afetlere en fazla 10 dakika içerisinde müdahale edilmesini zorunlu kılan düzenlemeyi içeren kanun teklifini sundu.

        Özdemir, teklifin gerekçesinde; "21 Ocak 2025 tarihinde sabaha karşı Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın felaketinde ne yazık ki itfaiyenin müdahalesi öngörülen sürenin üzerinde gerçekleşmiştir. Yangının yaşandığı otelin konumu ve merkeze olan mesafesi göz önüne alındığında normal şartlar altında en çok 30 ila 45 dakika arasında itfaiyenin bölgede olması gerekirken iddialara göre 1 saati geçen bir süre içerisinde olay yerine varabilmiştir. Müdahalelerin gecikmesi sebebiyle maalesef can kaybı sayısı da artmıştır. Şayet böylesine bir turizm merkezine daha yakın ya da turizm merkezlerinin olduğu bölgede itfaiye teşkilatı bulunmuş ola idi can kaybının daha düşük ya da hiç yaşanmayacağı malumdur" ifadelerine yer verdi.

        "YANGINLARA MÜDAHALE SÜRESİ 10 DAKİKA OLMALI"

        Özdemir, sunduğu kanun teklifinde Avrupa, ABD ve Japonya'daki örneklere bakıldığında; itfaiye ekiplerinin yangına müdahale süresinin 10 dakikanın üzerine çıkmayacak şekilde konumlandırıldığını kaydederek, şöyle devam etti:

        "Bu şartlar altında ülkemizde de toplu faaliyet alanlarına en çok 10 dakikalık mesafelerde sabit ya da seyyar itfaiye istasyonları ile yangın ve diğer afetlerle mücadelede ihtiyaç duyulan itfaiye personeli, araç-gereç ve ekipmanın bulundurulması; her türlü koşul altında gerekli müdahalenin süresini kısaltarak olası can ve mal kaybını en az seviyelere indirecektir. Büyükşehir sınıfına giren illerde Büyükşehir Belediyelerinin, diğer illerde ise il belediyelerinin, okul, üniversite, cami ve diğer ibadethaneler, stadyum, hastane, konser ve konferans salonu, alışveriş merkezi, fuar alanı, semt, pazar, iş merkezi, lunapark, sanayi bölgeleri ile konaklamanın yer aldığı tüm turizm bölgelerinin bulunduğu yerlere en çok 10 dakikalık mesafede seyyar yahut sabit itfaiye istasyonu kurması, burada yangınlara ve diğer afetlere karşı müdahale için her türden araç, ekipman ve personel bulundurması zorunludur."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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