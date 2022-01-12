MHP 2023 stratejisini belirliyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında gerçekleştirilecek kampların ilki 4-6 Şubat tarihleri arasında Kızılcahamam'da gerçekleştirilecek. Bu kampa MYK ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile milletvekilleri katılacak.

Bir hafta sonra ise yine aynı yerde bu sefer il başkanları bir araya gelecek.

MHP, Mart ayının sonunda 25-26 ve 27 Mart'ta ise Antalya'da belediye başkanlarını toplayacak.

Gerçekleştirilecek kamplarda 2023 yılı Haziran ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem Milletvekilliği seçimleri için strateji belirlenecek.

Yapılan çalışmaların da değerlendirileceği kamplarda, düzenlenecek kampanyaların yol haritası oluşturulacak.